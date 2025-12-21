VaiOnline
Al Comunale.
22 dicembre 2025 alle 00:28

Lo sgambetto della palmese al monastir 

Gli ospiti vanno sotto ma rimontano e vincono  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Monastir 1

Palmese 2

Monastir (4-3-3) : Fusco; Pinna, Jah (41’ st Ferraro), Porru, Piseddu; Piro, M. Conti (26’ st Ardau), Corcione; Gibilterra, Aloia, Leone. In panchina Mereu, Piras, B. Conti, Tuveri, Cortinovis, Masia, Collu. Allenatore Angheleddu.

Palmese (3-4-2-1) : Pellino; Casella, Allegra, D’Agata; Natale (1’ st Stanco), Virgilio, Teyou, Fierro (12’ st De Angelis); Fusco (21’ st Iannone), Calemme (36’ st Somma); Galesio. In panchina Leone, Modesti, Aquini, Brunet, Cirillo, Stanco. Allenatore Grimaldi.

Arbitro : Tagliaferri di Lovere.

Reti : pt 23’ Aloia; st 8’ Virgilio, 23’ Calemme.

Note : ammoniti Corcione, Natale, De Angelis, Calemme, Ardau.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir esce sconfitto di misura nella sfida contro la Palmese nonostante il vantaggio iniziale.

L’avvio

Poche emozioni in avvio di gara, le due compagini si studiano. I biancoblù gestiscono il possesso e provano a partire in contropiede con gli esterni. Il primo tentativo verso lo specchio è degli ospiti: al 15’ il destro di Casella termina a lato alla sinistra di Fusco. Al 17’ ci prova ancora la Palmese con un sinistro di Galesio deviato in corner.

Il Monastir è concreto e al 23’ passa in vantaggio alla prima occasione: dalla destra Gibilterra crossa al centro per Aloia che stacca di testa e insacca all’angolino, dove Pellino non può arrivare. Al 34’ i campani vanno vicini al pari con un destro dal limite di Fusco che sfiora il palo. Al 43’ Aloia riceve palla in area e insacca di destro ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco.

Secondo tempo

A inizio ripresa la Palmese preme con convinzione e all’8’ trova il pari: su angolo di Calemme il pallone arriva a Virgilio che colpisce di testa mandando in rete con una deviazione. Il Monastir soffre le ripartenze ospiti: al 16’ Calemme recupera palla e calcia dal limite, il suo tiro a giro termina alto. Al 23’ i campani ribaltano il risultato: D’Agata centra il palo con un colpo di testa, la palla viene allontanata e dalla trequarti Calemme fa partire un destro potente che si infila all’angolino.

I campidanesi accusano la botta ma reagiscono. Al 31’ tentativo di Aloia da fuori, blocca il portiere. Al 36’ la Palmese va vicina al tris con Iannone che calcia a lato da buona posizione. Al 43’ Pinna sfiora il palo con un destro da fuori. Nel recupero forcing senza successo della squadra di Angheleddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.