Lo sgambetto della palmese al monastir 

Monastir 1

Palmese 2

Monastir (4-3-3) : Fusco; Pinna, Jah (41’ st Ferraro), Porru, Piseddu; Piro, M. Conti (26’ st Ardau), Corcione; Gibilterra, Aloia, Leone. In panchina Mereu, Piras, B. Conti, Tuveri, Cortinovis, Masia, Collu. Allenatore Angheleddu.

Palmese (3-4-2-1) : Pellino; Casella, Allegra, D’Agata; Natale (1’ st Stanco), Virgilio, Teyou, Fierro (12’ st De Angelis); Fusco (21’ st Iannone), Calemme (36’ st Somma); Galesio. In panchina Leone, Modesti, Aquini, Brunet, Cirillo, Stanco. Allenatore Grimaldi.

Arbitro : Tagliaferri di Lovere.

Reti : pt 23’ Aloia; st 8’ Virgilio, 23’ Calemme.

Note : ammoniti Corcione, Natale, De Angelis, Calemme, Ardau.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir esce sconfitto di misura nella sfida contro la Palmese nonostante il vantaggio iniziale.

L’avvio

Poche emozioni in avvio di gara, le due compagini si studiano. I biancoblù gestiscono il possesso e provano a partire in contropiede con gli esterni. Il primo tentativo verso lo specchio è degli ospiti: al 15’ il destro di Casella termina a lato alla sinistra di Fusco. Al 17’ ci prova ancora la Palmese con un sinistro di Galesio deviato in corner.

Il Monastir è concreto e al 23’ passa in vantaggio alla prima occasione: dalla destra Gibilterra crossa al centro per Aloia che stacca di testa e insacca all’angolino, dove Pellino non può arrivare. Al 34’ i campani vanno vicini al pari con un destro dal limite di Fusco che sfiora il palo. Al 43’ Aloia riceve palla in area e insacca di destro ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco.

Secondo tempo

A inizio ripresa la Palmese preme con convinzione e all’8’ trova il pari: su angolo di Calemme il pallone arriva a Virgilio che colpisce di testa mandando in rete con una deviazione. Il Monastir soffre le ripartenze ospiti: al 16’ Calemme recupera palla e calcia dal limite, il suo tiro a giro termina alto. Al 23’ i campani ribaltano il risultato: D’Agata centra il palo con un colpo di testa, la palla viene allontanata e dalla trequarti Calemme fa partire un destro potente che si infila all’angolino.

I campidanesi accusano la botta ma reagiscono. Al 31’ tentativo di Aloia da fuori, blocca il portiere. Al 36’ la Palmese va vicina al tris con Iannone che calcia a lato da buona posizione. Al 43’ Pinna sfiora il palo con un destro da fuori. Nel recupero forcing senza successo della squadra di Angheleddu.

