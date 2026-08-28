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Basket.
29 agosto 2026 alle 00:25

L’Italia in Bosnia  si sveglia tardi 

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Non basta un discreto secondo tempo all'Italia per espugnare il parquet di Tuzla: la Bosnia Erzegovina vince 78-76. Gli azzurri vengono raggiunti dalla Serbia nella classifica del GruppJ di qualificazione ai Mondiali di basket. Buono l'inizio dell'Italia, avanti sino all'8' prima di subire il 6-0 della Bosnia: 18-17. Nel secondo quarto l'attacco continua a faticare (anche -9) e all'intervallo è 34-27. Nel terzo quarto Mannion e Niang ricuciono (43-41 al 26') ma senza sorpassare. L'innesto di Baldasso ridà coraggio all'attacco, Fontecchio impatta su contropiede e Melli sorpassa con la tripla (72-73 al 38'). Risponde Alibegovic dall'arco. Nel finale la tripla dell'overtime di Baldasso finisce sul ferro. La Bosnia regala il pallone, ma gli azzurri battono male la rimessa che poteva valere la vittoria. ( g.m. )

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