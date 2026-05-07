Liste al completo con qualche sorpresa 

Con la scadenza per la presentazione delle liste domani, le formazioni corrono a depositare gli elenchi. Qualcuno dell’opposizione si schiera con il sindaco uscente Giuseppe De Fanti, altri dell’attuale maggioranza vanno con l’Alleanza per la Sinistra . La lista civica "Impari” continua la sua azione di dialogo con le persone.

Centrosinistra

Il “Centrosinistra per Guspini” si presenta con una squadra rinnovata ma con figure esperte della precedente amministrazione: il vicesindaco Marcello Serru, il consigliere Nicola Manca e lo stesso sindaco uscente Giuseppe De Fanti. «Abbiamo avuto un importante apporto della società civile, delle associazioni e di professionisti del territorio, dice spiega il segretario Pd Andrea Moreal, che indica tra i punti centrali: «Il bilancio partecipativo e il bilancio pop». In elenco Maurizio Ghiani, operaio Cermed, Roberta Uccheddu, già consigliera comunale e Alberto Liscia, attualmente nella minoranza: «Ho sposato il progetto e le competenze messe in campo. In questi anni di minoranza ho appreso come funziona la macchina amministrativa e ringrazio la lista “Impari” per l’opportunità di imparare onestamente”.

L’Alleanza

La squadra dell’Alleanza per la sinistra guspinese è composta da trentenni e quarantenni, accanto a figure più esperte come Simona Lobina, già consigliera e assessora provinciale, Francesco Sanna già Assessore all’Agricoltura, Martino Scanu già presidente regionale Cia, Matteo Pisu, senatore accademico all’università. In corsa Alessio Arriu, Maria Laura Cadeddu, Sara Carboni, Miriam Floris, Luigi Marras, Manuela Medau, Federico Pilloni, Chiara Podda, Francesco Severino Sanna, Fabrizio Scanu, Adriana Trogu, oltre all’assessora allo Sport Giorgia Massa e al consigliere di maggioranza Filippo Usai. «In linea con il partito ho deciso di appoggiare il nuovo progetto, rispettando il lavoro svolto e le persone del percorso fatto gli anni scorsi», dice Massa. Usai aggiunge: «La coerenza mi chiede di guardare avanti verso un progetto con una squadra dove il confronto sia una ricchezza e l’ascolto la regola».

Lista “Impari”

«La lista civica “Impari” si propone come “alternativa di metodo», indica la candidata sindaca Simona Cogoni. «Ascolto prima delle decisioni, trasparenza nei processi e partecipazione reale dei cittadini», aggiunge. Con lei l’esperienza maturata da Marina Tolu e Alessio Pilloni, poi Federica Caria, europrogettista e già candidata sindaca in passato, Cinzia Guidarelli, ingegnera, e Nicola Garau, esperto di società sportive. Tra i temi principali: i servizi alle famiglie come le reti di prossimità e l’attenzione alle fragilità, poi rigenerazione urbana, sicurezza del territorio, un sistema di protezione Civile aggiornato e coordinato, attenzione all’agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni locali e iniziative per attrarre nuovi medici di base.