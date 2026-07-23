L’Isola marcia su Firenze 

Per tre giorni, da oggi a domenica, Firenze diventa la capitale dell'atletica con i campionati italiani individuali assoluti e quest'anno c'è la novità dell'abbinamento al Challenge. Ovvero, chi non ha il pass per gli assoluti ma solo per il Challenge (una sorta di minimo B) si può ancora qualificare per le prove più titolate conquistando uno dei primi tre posti in quella che può essere a buon diritto definita come l'overture dei tricolori. La Sardegna si presenta numerosa al doppio appuntamento che, tra l'altro, avrà ripercussioni sulle convocazioni per i Campionati Europei che si terranno all'Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito, tra due settimane.

In quest'ottica gli obiettivi sono puntati soprattutto sull'oristanese Lorenzo Patta (Fiamme Gialle, 10"34 quest'anno) che ritorna in pista nei 100 metri, dopo le due prove isolane a Macomer e Dorgali, per riprendersi il posto nella staffetta 4x100 azzurra, e la quartese Dalia Kaddari (Fiamme Oro), cinque titoli consecutivi nei 200 metri, che dopo il 23"19 di domenica scorsa a Elmas appare in pieno recupero (a questo punto ha la seconda prestazione italiana stagionale dopo Elena Cambiolo che a Molfetta ha corso in 23"05).

Agli Assoluti

Sempre agli “assoluti” (domani e domenica dalle 17, diretta RaiSport dalle 19 alle 22.40), assenti il sardo-brianzolo Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e l'oristanese Luca Flore per problemi muscolari, hanno conquistato il pass Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) nei 400 ostacoli e la staffetta 4x400 del team di Sa Duchessa (oltre ad Alpigiano, Valerio Ardenghi, Enrico Campanaro e Nicolò Caddeu), il cagliaritano Eugenio Meloni (Carabinieri) e il sassarese Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) nel salto in alto e l'altra sassarese Elisa Francesca Pintus (Bracco Atl. Milano) nel getto del peso.

Al Challenge

Nel Challenge (oggi dalle 14 e domani dalle 9), il Cus Cagliari presenta Nicolò Caddeu (400), Enrico Campanaro (400 hs), Elisa Marcello (200), Beatrice Porcu (400 hs) e Sara Zoccheddu (triplo); si sono il sangavinese Christian Zucca (Gonone Dorgali) nel lungo (dove potrebbe essere in pedana anche il nuorese Elias Sagheddu), l'oristanese Jhonatam Maullu (Nissolino) nel lancio del giavellotto, Daniele Deiana (Atl. Olbia) nei 100 e 200, e poi gli atleti dell'Ichnos Yuri Di Marco (110 e 400 hs), Mattia Finiu (110 hs), Emma Manconi (100) e Marcia Paola Sotgiu (400 e 800).



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