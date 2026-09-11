SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
La Maddalena.
12 settembre 2026 alle 00:30

L’isola di Santa Maria brucia ancora 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Potrebbe esserci una imprudenza alla base dell’incendio che ha distrutto una decina di ettari nell’isola di Santa Maria. Il rogo, dopo essere stato spento nella tarda serata di giovedì, è ripartito nelle prime ore di ieri. Le fiamme hanno divorato velocemente la macchia mediterranea di una delle isole più famose dell’arcipelago di La Maddalena. Dopo diverse ore di lavoro la macchina regionale antincendio si era fermata, ma quando è arrivato il nuovo allarme, nel cuore della notte, non è stato possibile inviare i mezzi aerei su Santa Maria. Soltanto alle prime luci dell’alba due canadair si sono sollevati dall’aeroporto di Olbia per riprendere i lanci insieme a diversi elicotteri del Corpo forestale. Alle operazioni hanno partecipato squadre dei Vigili del fuoco, di Forestas e volontari. La abitazioni che si trovano nell’isola non sono state raggiunte dalle fiamme. Dal punto di vista ambientale il bilancio è pesante, in piena area Parco un pezzo di macchia mediterranea ora è diventata una striscia annerita che arriva sino al mare.

Il personale del Corpo forestale ha individuato il punto di insorgenza del fuoco, al centro dell’isola. Il dolo è l’ipotesi meno accreditata. Si pensa a una imprudenza di un escursionista o di un turista, ad esempio una sigaretta accesa gettata sul terreno in mezzo alla macchia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lui ex bidello, lei casalinga Quegli ultimi anni segnati dalla malattia della donna

Lo choc del sindaco Locci: «Siamo giunti all’epilogo di un disagio familiare che andava avanti da tempo» 
Luigi Almiento
12/09/2025

«Cinzia voleva vivere e invece ha incontrato il suo assassino»

La famiglia chiede verità e giustizia: «Ragnedda ha cambiato tante versioni» 
Andrea Busia
L’incontro

«L’Einstein nuovo Piano di rinascita»

Appello all’unità per affrontare le emergenze: dall’energia alla demografia 
Marilena Orunesu
Legge elettorale

Sì all’emendamento contro le liste civetta

Le opposizioni: «Norma da regime». La Russa: «Anomalo il voto a settembre»  