SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Le Coree.
11 settembre 2026 alle 00:21

L’intelligence di Seul: «Kim ha un altro figlio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Seul. Per anni, sulla famiglia di Kim Jong Un si è saputo poco più di quanto Pyongyang abbia scelto di mostrare. Ora l’intelligence sudcoreana aggiunge un nuovo tassello al quadro: Kim Ju Ae, la figlia del leader nordcoreano sempre più spesso al suo fianco, avrebbe un fratello o una sorella più giovane, di sesso ancora sconosciuto. A riferirlo è il National intelligence service (Nis) che ha anche ribadito la propria valutazione sul futuro della leadership nordcoreana, riaffermando che Ju Ae è nella fase in cui viene preparata come successore del padre. L’agenzia ha precisato di ritenere che la ragazza abbia un fratello o una sorella più giovane, mentre continua a verificare se esista anche un fratello maggiore. Anche nel caso in cui quest’ultimo esistesse, però, secondo il Nis non sarebbe nella condizione di diventare il successore. Il quadro sui figli di Kim resta comunque incerto. Seul aveva stimato in passato che il leader e la moglie Ri Sol Ju avessero tre figli, indicando anche l'esistenza di un maschio più grande di Ju Ae. Nel 2023, però, il governo sudcoreano aveva detto di non poter confermare l’esistenza di quel bambino. Il Nis ha quindi progressivamente ridimensionato quella valutazione, mentre continua a considerare plausibile l’esistenza di un figlio più giovane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Eurallumina e Sider Alloys, le vertenze del Sulcis al Mimit

Martedì i tavoli ministeriali, convocata anche la Provincia 
Antonella Pani
La testimonianza

«Nessuna sentenza potrà restituirmi la mia amata Chiara»

Il dolore del padre della tredicenne uccisa dalla madre nel 2023 a Oristano 
Valeria Pinna
La visita

Tra Isili e Sorgono Bagnasco al capezzale della sanità malata

Il cardinale: ospedali modello, bisogna sfruttarne le potenzialità 
Sonia Gioia Gianfranco Locci
Corte dei Conti.

Solinas e Satta condannati a risarcire la Regione

Francesco Pinna
L’11 settembre 2001

Un quarto di secolo fa l’attacco all’America

L’attentato alle Torri gemelle e al Pentagono ha cambiato il mondo: «Spartiacque globale» 
caro-carburanti

«Più petrolio e gas made in Italy»

Meloni: commissari per facilitare le estrazioni. Gasolio, sconto prorogato 