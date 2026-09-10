L’intelligence di Seul: «Kim ha un altro figlio» 

Seul. Per anni, sulla famiglia di Kim Jong Un si è saputo poco più di quanto Pyongyang abbia scelto di mostrare. Ora l’intelligence sudcoreana aggiunge un nuovo tassello al quadro: Kim Ju Ae, la figlia del leader nordcoreano sempre più spesso al suo fianco, avrebbe un fratello o una sorella più giovane, di sesso ancora sconosciuto. A riferirlo è il National intelligence service (Nis) che ha anche ribadito la propria valutazione sul futuro della leadership nordcoreana, riaffermando che Ju Ae è nella fase in cui viene preparata come successore del padre. L’agenzia ha precisato di ritenere che la ragazza abbia un fratello o una sorella più giovane, mentre continua a verificare se esista anche un fratello maggiore. Anche nel caso in cui quest’ultimo esistesse, però, secondo il Nis non sarebbe nella condizione di diventare il successore. Il quadro sui figli di Kim resta comunque incerto. Seul aveva stimato in passato che il leader e la moglie Ri Sol Ju avessero tre figli, indicando anche l'esistenza di un maschio più grande di Ju Ae. Nel 2023, però, il governo sudcoreano aveva detto di non poter confermare l’esistenza di quel bambino. Il Nis ha quindi progressivamente ridimensionato quella valutazione, mentre continua a considerare plausibile l’esistenza di un figlio più giovane.

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