L’informazione anche in spiaggia 

L’attività delle edicole nel periodo estivo non si ferma ma si intensifica perché i quotidiani si sfogliano sempre, anche sotto l’ombrellone. Ancor di più, se il chiosco fascinoso si trova proprio nel quartiere Poetto. «Mi ritengo privilegiato a lavorare in uno dei quartieri più belli di Cagliari», riferisce Simonluca Perla, titolare dal 2005 dell’edicola omonima, proprio in viale Poetto, che ogni giorno, come in un rito del mattino, offre un sorriso o una boccata di aria fresca nel suo chiosco.

Trasmettere un’impronta positiva alla giornata è un fatto importante quando si lavora per gli altri. «L’aspetto più bello di questo lavoro è il rapporto umano che si crea con i clienti: da conoscenti si passa a un vero rapporto d’amicizia. Il mio lavoro ha un senso quando mi rendo conto che sono utile alle persone che entrano in edicola», racconta l’edicolante con passione.

In un tempo che naviga sul web, l’edicola resta un luogo di confronto e di aggregazione spontanee. «In edicola le persone si incontrano per caso, scambiano due chiacchiere per spezzare la routine quotidiana, oppure ricordano vecchi periodi».

Ma si deve rispondere anche alle molteplici richieste e l’edicola Perla assolve a tante necessità: servizi pagamento bollettini, depositi bagagli per i turisti, vendita libri e biglietti trasporti. Il chiosco è anche luoho di riferimento e di partenza, per il litorale di Cagliari, del giornaliero servizio degli strilloni durante l’estate.

I decenni mutano le esigenze ma l’edicola, attraverso i quotidiani locali, custodisce e diffonde storie, tradizioni e vicende della comunità. «Mantenere vivo il legame tra le persone e la loro terra è un compito importante. Per i più piccoli, l’edicola è spesso il primo contatto con la lettura attraverso fumetti; per gli adulti è scoperta di un interesse inaspettato», testimonia Perla.

L’edicola può incentivare, ancora oggi, conoscenza e curiosità.