VaiOnline
Istat.
18 novembre 2025 alle 00:30

L’inflazione rallenta, ma gli alimentari corrono 

A ottobre balzo del caffé (+20%), il prezzo della carne di manzo su dell’8% 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A ottobre l’inflazione in Italia rallenta. L’Istat conferma la stima preliminare: i prezzi calano dello 0,3% su base mensile e crescono dell’1,2% su base annua (da +1,6% a settembre). Il rallentamento è dovuto soprattutto alla frenata dei prezzi degli energetici regolamentati, che passano da +13,9% a -0,5%, degli alimentari freschi (da +4,8% a +1,9%) e dei servizi di trasporto (da +2,4% a +2%). In lieve decelerazione anche gli alimentari lavorati (da +2,7% a +2,5%). A compensare in parte questi effetti contribuiscono l’accelerazione dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,3%) e la flessione meno marcata degli energetici non regolamentati (-4,9%).

Le famiglie

Scendono anche i prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”, che includono i beni alimentari e per la cura della persona: +2,1% su base annua, contro +3,1% del mese precedente. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, cala da +2% a +1,9%. Nel dettaglio dei contributi alla crescita dei prezzi, l’Istat segnala che l’inflazione è trainata soprattutto dai servizi ricettivi e di ristorazione (+0,475 punti percentuali), da alimentari e bevande analcoliche (+0,426) e dai servizi sanitari (+0,123). Un contributo negativo deriva invece da abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,212) e dalle comunicazioni (-0,100).

Lo scenario

Nel comparto alimentare la dinamica resta comunque significativa: tra settembre e ottobre si registra un +0,1% mensile. I prezzi frenano soprattutto per frutta (+0,8%) e verdura (-6,4%), mentre per gli alimentari lavorati la crescita rimane moderata.

Le associazioni dei consumatori, però, mantengono alta l’attenzione. Assoutenti denuncia aumenti per vari prodotti: carne bovina +8%, uova +7,4%, formaggi +6,5%, burro +6,6%. Per altri beni i rincari sono ancora più marcati: cioccolato +10,1%, caffè +20,6%, cacao +21,9%. Il presidente Melluso chiede un intervento del governo e di Mister Prezzi, ricordando il rischio di impoverimento di una parte crescente della popolazione. Anche l’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che, nonostante il rallentamento, alimentari e bevande continuano a rincarare: +0,1%, dopo la lieve discesa di settembre. Il Codacons osserva che questi listini crescono a un ritmo doppio rispetto all’inflazione, con un impatto stimato di 232 euro l’anno per una famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario

Otto morti, nessuno paga

Risarcimenti fermi per le vittime di Monte Pino e di Olbia 
Andrea Busia
Energia

Pale eoliche sulla rotta dei tonni

Carloforte, via libera del ministero all’Ambiente, ma non c’è l’ok della Cultura 
Enrico Fresu
Il progetto

Ponte sullo Stretto, c’è un nuovo stop

No della Corte dei Conti al contratto tra ministero e società concessionaria 
Gorizia

Muore per salvare la vicina dalla frana

Maltempo in Friuli: la vittima è un 32enne, individuato il corpo della donna 
Il conflitto

Zelensky a Parigi: «Accordo storico»

Impegno di Macron a rafforzare in dieci anni l’infrastruttura militare ucraina 