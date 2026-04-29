Libano, la Brigata Sassari distribuisce aiuti 

Shama. Cibo, beni di prima necessità, oggetti di uso quotidiano: in questi giorni la Brigata Sassari sta distribuendo aiuti di vario genere alle comunità più colpite dalla crisi bellica nel Libano meridionale. Le attività di sostegno alla popolazione civile promosse dalla Difesa, attraverso il Comando operativo di vertice interforze (Covi), hanno visto il contingente italiano impiegato in Unifil Sector West impegnato in un intervento a favore degli sfollati provenienti dalle aree prossime alla Blue Line.

Nel dettaglio, nelle strutture di accoglienza locali, che ospitano oltre 17mila persone, sono stati consegnati 600 kit per l’igiene personale, 2.000 cuscini e 500 confezioni di pasti pronti, affidati alla Disaster Management Unit dell’Unione delle Municipalità di Tiro, organismo locale impegnato nell’assistenza alla popolazione. L’attività è stata coordinata dal team Cimic (cooperazione civile-militare) del contingente italiano, in sinergia con le autorità politiche e sanitarie locali. A integrazione dell’intervento, sono state inoltre distribuite 700 confezioni di medicinali donate dall’associazione italiana “Frontiere di Pace”.

Intanto a Strasburgo, intervenendo al Parlamento europeo poco prima di varare la nuova cornice sugli aiuti di Stato, Ursula von der Leyen ha illustrato agli eurodeputati le cifre di una «dura realtà», ossia il costo per l’Ue della fiammata energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz: 500 milioni di euro al giorno. Secondo la presidente della Commisisone europea, questa crisi rischia di lasciare cicatrici profonde sull'economia continentale «per mesi, se non anni».

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