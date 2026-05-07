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Lanusei.
08 maggio 2026 alle 00:27

Lezione di archeologia sperimentale domani per gli alunni delle scuole medie 

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Una mattinata dedicata all’archeologia sperimentale e alla scoperta delle radici della civiltà nuragica. Sabato, in piazza del Fico a Lanusei, gli studenti delle prime e seconde medie parteciperanno a una dimostrazione dal vivo della fusione di un bronzetto nuragico, realizzato con la complessa tecnica della fusione a cera persa, la stessa utilizzata dagli antichi sardi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Radici di Bronzo” con l’archeologo sperimentale Andrea Loddo che mostrerà ai ragazzi le fasi della lavorazione del bronzo secondo i metodi dell’epoca nuragica. Verrà riprodotta la celebre “Sacerdotessa”, il reperto rinvenuto nell'area archeologica di Selene.Verrà approfondito il rapporto tra archeologia e fauna sarda con il referente del progetto, il docente Giuliano Milana, zoologo di formazione, che accompagnerà gli studenti in un percorso dedicato agli animali raffigurati nei bronzetti nuragici. Si parlerà di storia, archeologia, arte e archeozoologia.

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