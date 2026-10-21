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Buoncammino.
22 ottobre 2026 alle 00:26

L’ex Country abbandonato da oltre vent’anni: sul futuro nessun progetto  

Ci sono problemi legati alla stabilità delle mura L’opposizione: «Il volto di un viale dimenticato» 

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C’era una volta il Country, storico bar-pizzeria di viale Buoncammino, dietro il distributore di benzina, sotto le antiche mura di Castello. Frequentatissimo negli anni ’90, il locale è chiuso da oltre vent’anni e attualmente versa in stato di gravissimo degrado. Un paradosso… vista la sua posizione. Il rudere, infatti, si trova in una delle zone più iconiche e suggestive della città, tra la passeggiata di viale Buoncammino (da tempo riqualificata, ma che attende ancora di essere pienamente valorizzata) e via Belvedere - il nome dice tutto – da sempre amatissima dai cagliaritani e tappa imperdibile per i tanti turisti stranieri che sbarcano dalle navi da crociera.

Degrado e polemiche

L’insegna è ancora sorprendentemente al suo posto, ma la struttura cade a pezzi: ingresso avvolto dalla vegetazione, recinzioni arrugginite, muretti distrutti, erbacce ad altezza d’uomo nel cortile, vetri rotti e rifiuti. Uno scempio. L’auspicio è che si possa porre rimedio presto ad una situazione che grida vendetta e che si trascina da troppo tempo, ma lo scenario risulta assai complesso. «L’edificio è inserito nel piano alienazioni e vendite tra i cespiti da locare», si apprende da fonte comunale, «ma ad oggi esiste un problema legato alla stabilità delle mura soprastanti che non sono di proprietà comunale, bensì demaniale». Questa la ragione per cui non è stato predisposto alcun bando per una nuova assegnazione dello spazio, le cui potenzialità, in ottica commerciale e turistica, sarebbero enormi. «I locali, tra l’altro, necessitano di importanti lavori di manutenzione straordinaria», si conclude la nota, «interventi che ad oggi non sono stati programmati».

Tutto fermo, insomma. Al momento non si intravede alcuna soluzione. Inevitabile, dunque, la polemica politica. «Ritengo che questo spazio abbandonato da anni», attacca il consigliere di FdI, Alessio Mereu, «vada recuperato sia sotto l’aspetto ambientale che della sicurezza. Dopo la riqualificazione del viale, infatti, la passeggiata ha suscitato grande interesse da parte dei cittadini e anche dei turisti, che di fatto ormai visitano la città per sei mesi all’anno». Sulla stessa lunghezza d’onda l’esponente di Alleanza Sardegna, Roberto Mura. «Le condizioni di degrado dell’ex Country sono la fotografia perfetta dell’abbandono in cui versa Buoncammino», commenta caustico, «da troppo tempo si aspetta il bando per i nuovi chioschi e i servizi igienici, nel frattempo uno dei luoghi più belli di Cagliari continua a essere abbandonato al proprio destino».

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