VaiOnline
Orani.
08 maggio 2026 alle 00:27

Lettera anonima contro gli amministratori comunali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una pagina zeppa di insulti contro gli amministratori comunali di Orani. Una lettera anonima lasciata in Municipio e in qualche bar del paese, rilanciata dai social, prende di mira il sindaco, la vice e un assessore. Titolo “Il ladro, l’idiota e la zeracca”.

«Sarei io la “zeracca” di Roberto Deriu», denuncia Mariaelisa Marongiu, vice sindaca di Orani e segretaria provinciale del Pd. Si coglie l’amarezza mentre parla ieri sera nell’auditorium della biblioteca Satta di Nuoro in occasione della presentazione del nuovo libro di Deriu, capogruppo dem in Consiglio regionale. «In realtà, è lui che è a nostro servizio e ci supporta nell’attività amministrativa», sottolinea Marongiu.

«Mi scivola addosso, chi ha da dirmi qualcosa può venire in ufficio, in Comune, a casa oppure a prendere un caffè al bar. Sono sempre disponibile al dialogo», commenta il sindaco Marco Ziranu ignorando ogni altro mezzo, che sia social o lettera anonima. Nel mirino anche l’assessore Gonario Ladu. I tre amministratori vengono definiti “imbroglioni” e tanto altro evocando le elezioni comunali dell’anno prossimo. Vengono accusati di “aver usato la politica per scopi personali”. Il contenuto del messaggio è passato di mano in mano. Qualche barista ha stracciato la lettera proprio perché anonima e colma di insulti gratuiti, senza riferimento a specifici atti o attività amministrative. La prima copia è stata lasciata in Municipio. Perciò è finita subito all’attenzione dei destinatari. «Sono sempre disponibile al dialogo», insiste il sindaco evitando ogni altro commento. (m. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo