Leão, ping pong finito: va al Galatasaray Fiorentina su Zirkzee 

Il ping pong tra Turchia e Inghilterra si è concluso: Rafael Leão ha scelto il Galatasaray. A nulla è valso il pressing di Unai Emery e il rilancio dell’Aston Villa, pronto a offrire 7,5 milioni di euro a stagione all’attaccante portoghese. Il club turco pagherà al Milan 45 milioni: 43 di parte fissa, 2 di bonus e il 20% sulla futura rivendita in favore dei rossoneri. «Ho pianto, avrei voluto salutare in campo ma l’amore che ho per il Milan non finirà mai», le dichiarazioni (dopo la vittoria sul Venezia) di Leão, che firmerà un contratto fino al 2030 da oltre 10 milioni a stagione più bonus, incrociando così i destini di altri esuli illustri della Serie A emigrati in Turchia: Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, rispettivamente finiti al Besiktas (che ieri ha preso pure Fabio Miretti dalla Juventus, prestito con diritto di riscatto) e al Fenerbahçe.

Il colpo

In attesa di chiudere le ultime pratiche per il passaggio di Moise Kean al Como, la Fiorentina rimane vigile per individuare il suo nuovo centravanti. I viola hanno presentato un’offerta al Manchester United per Joshua Zirkzee, prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento, manca l’ok degli inglesi. Il ds Fabio Paratici tiene aperta anche la pista, già sondata nei giorni scorsi, che porta all’ex Udinese Beto, per cui ha presentato una nuova proposta all’Everton. In uscita, sempre per la Fiorentina, Giovanni Fabbian si è trasferito al Parma e su Dodô c’è l’Olympiacos oltre al Nottingham Forest (il proprietario è lo stesso, Marinakis). L’ex rossoblù Sebastiano Luperto può tornare in A: è un’idea del Torino.

Gli obiettivi

In casa Juventus la priorità resta Franck Kessié, svincolato dopo l’esperienza araba, e a confermarlo è stato lo stesso Luciano Spalletti, che alla vigilia della sfida con il Parma ha spiegato però che «senza uscite diventa impossibile, perché i paletti del Fair Play finanziario sono molto stringenti per noi». Rimane alla finestra la Roma, che intanto ha presentato un’offerta al Marsiglia per Leonardo Balerdi, difensore argentino, in prestito con diritto di riscatto. Il Bologna per ora resiste all’Atalanta su Jonathan Rowe e intanto chiude per il ritorno di Arthur Theate, il Monza oltre all’ex Cagliari Michael Folorunsho prende anche Jan Ziólkowski dalla Roma. Álvaro Morata lascia il Como e l’Italia: firma col Leganés e torna a Madrid.

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