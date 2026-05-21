Le migliori produzioni parlano sardo 

Due eventi diversi ma accomunati da una stessa sfida: valorizzare il territorio, sostenere le produzioni locali e investire sulle nuove generazioni. Missione compiuta per la Coldiretti di Nuoro e Ogliastra, presieduta da Leonardo Salis e diretta da Alessandro Serra, che ha supportato la storica Fiera di Santa Lucia a Serri e la Festa del basket e della frutta a chilometro zero nel capoluogo barbaricino. «Due appuntamenti che, pur rivolti a pubblici differenti, hanno raccontato lo sviluppo che ruota intorno alla promozione del cibo sano rafforzando il legame tra comunità, tradizioni e futuro».

Le protagoniste della doppia iniziativa sono state le imprese agricole e zootecniche. L’evento di Santa Lucia, una delle manifestazioni più rappresentative della Sardegna rurale, è nato come fiera del bestiame e nel tempo è diventata una vetrina delle eccellenze agroalimentari, artigianali e culturali del territorio. La Festa del basket ha unito sport, socialità e corretta alimentazione coinvolgendo centinaia di giovani atleti e le loro famiglie. Tra tornei, incontri e momenti di confronto, i prodotti freschi e stagionali delle aziende di Campagna Amica e Coldiretti hanno sono i gioielli delle degustazioni.

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