Le graduatorie per le iscrizioni ai due Nidi dell’infanzia 

Sono 39 i bambini di Maracalagonis iscritti al servizio “Nido d’infanzia” in paese in base alla graduatoria provvisoria per l’anno educativo 2026/27. Dieci fanno parte della sezione lattanti (età compresa tra 3 e 12 mesi), 7 quelli della sezione semi divezzi (tra i 12 e i 24 mesi) e 22 quelli della sezione divezzi (tra i 24 e i 36 mesi).

Il Nido d’Infanzia comunale si trova in via Colombo e può ospitare 51 piccoli. Le graduatorie sono state pubblicate anche al Comune di Sinnai. Nella sezione lattanti gli iscritti sono 16; nella semi divezzi sono 14; nella divezzi sono 24. In tutto dunque gli ammessi sono 54.

Il Nido d’Infanzia si trova in via Sant’Isidoro e può accogliere 64 bambini. Sia a Sinnai sia a Maracalagonis il servizio è gestito dalla Fondazione Polisolidale che ha sede a Sinnai in via Libertà. Oltre i Nidi comunali ci sono anche le strutture private.

Intanto le famiglie interessate e che ne hanno diritto possono presentare le domande relative alla misura “Nidi gratis anno 2026” utile alla riduzione della retta per l’iscrizione e la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia. Le richieste, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere consegnate ai Comuni entro il primo settembre. (r. s.)

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