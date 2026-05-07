Le Ducati a Le Mans all’attacco delle Aprilia 

le Mans. Anche a Le Mans é prevedibile che sia la sfida Aprilia-Ducati a infiammare il fine settimana. Lo scorso anno il Gp di Francia aveva visto Marc Marquez vincere la sprint e poi giungere secondo la domenica. Lo spagnolo avrà l'occasione di cogliere il successo numero 100 nel motomondiale. Per riuscirci durante il quinto round della stagione dovrà vedersela con Marco Bezzecchi, reduce da una striscia di quattro podi consecutivi e leader della classifica piloti con 100 punti, 11 in più di Jorge Martin, suo compagno di team all'Aprilia. Le prime quattro tappe del mondiale hanno detto che Bezzecchi é dominante in gara, meno nella sprint. La spiegazione, secondo il pilota Aprilia, sta «negli errori commessi in Thailandia e in America, due scivolate. Quello di Jerez é stato un po' diverso, ma rimane un errore», seppure causato dalla pioggia, ha sottolineato il riminese. La Ducati sembra in ripresa, ma agli avversari «non guardo tanto. Cerco di concentrarmi su di me e la mia squadra». Le Mans «é una pista molto tosta, con tanti dettagli che fanno la differenza, con delle belle “staccatone”, quindi bisogna di essere a posto, soprattutto in frenata», ha aggiunto. E poi c’è il meteo capriccioso, «che gioca sempre le sue carte perché cambia spesso».

Oggi prime libere alle 10.40 e prequalifiche alle 14.55; domani ancora libere e qualifiche dalle 10.05, Sprint race alle 14.55. Domenica la gara della classe regina alle 14.

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