Le celebrazioni al via da oggi con Enomusica 

Con il taglio del nastro a Sa dom’e farra, ha preso il via ufficialmente ieri la festa di Sant’Elena. I soci del Comitato stabile per i festeggiamenti in onore della patrona, con in testa il presidente Stefano Mulliri, hanno presentato il programma delle celebrazioni religiose e delle iniziative civili, incentrato sul gemellaggio con Malta.

Oggi è il giorno di Enomusica, note e sapori del territorio. Via Porcu chiuderà al traffico per ospitare dalle 20,30 musica e degustazioni di prodotti tipici e dei vini delle migliori cantine dell’Isola. Sarà presente anche Stefano Todde con il suo laboratorio del torrone. Prima, alle 19 in basilica ci sarà la messa presieduta da padre Charles Gauici, parroco della chiesa di Sant’Elena a Bikirkara a Malta, animata dalla banda musicale Sant’Elena di Malta che eseguirà musiche sacre. Oltre alla chiusura di via Porcu sono previsti divieti di sosta e altre modifiche al traffico in via Bergamo e via Venezia.

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