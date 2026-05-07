Lavori nell’area dell’ateneo 

Il viavai di operai e quel taglio degli alberi non è passato inosservato. E qualcuno si è preoccupato per quelle piante di eucalyptus e cipresso che in questi giorni sono state tagliate. In realtà si tratta di interventi assolutamente regolari che rientrano nel ciclo ordinario di gestione pluriennale di una struttura di proprietà dell'Università di Sassari, dedicata alla ricerca e alla didattica nel settore delle colture arboree e forestali. Il taglio degli alberi si è reso necessario per questioni di sicurezza e per la gestione delle parcelle didattico-sperimentali.

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