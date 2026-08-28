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29 agosto 2026 alle 00:27

Lavori nella Casa della Comunità, i servizi sanitari traslocano fino a lunedì 

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Lavori in corso: la Casa della Comunità trasloca per tre giorni. Da ieri e fino a lunedì, gli ambulatori di via Michele Pira 48, a Oristano, sono interessati dagli interventi disposti dalla Asl che ha dunque trasferito la guardia medica al piano terra dell’ospedale San Martino, negli ambulatori di Ginecologia del corpo F fino alle 8 del 31 agosto. A comunicarlo è stata l’azienda sanitaria diretta dalla manager Grazia Cattina.

«Le attività dell’ambulatorio infermieristico della Casa della Comunità di Oristano nelle giornate di oggi (sabato 29 agosto) e domani (domenica 30 agosto), saranno invece garantite dalla Casa della Comunità di Ghilarza (presso ospedale Delogu, corso Umberto, 176), dalle ore 8 alle 20 – prosegue il comunicato che conclude –. Le attività riprenderanno regolarmente presso la Casa della Comunità di Oristano lunedì 31 agosto, dalle ore 8».

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