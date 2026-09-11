Lavori Abbanoa, rubinetti a secco per almeno 8 ore  

Ancora lavori di Abbanoa a Sestu. Lunedì è in programma la dismissione della vecchia condotta di via Manzoni, di recente sostituita con una nuova.

«Tra le 8.30 e le 16.30, sarà necessario interrompere la fornitura idrica solo alle utenze situate nelle vie Manzoni, Dessì, Leopardi, Dante e Quasimodo: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Non si può escludere, comunque, una riduzione della pressione e portata idrica nelle altre zone del paese», annuncia il gestore. I lavori per ammodernare la rete idrica vanno avanti da quasi due anni. Come spiega Abbanoa, sono stati investiti 1,2 milioni di euro e sostituiti tre chilometri di condotta con nuove tubature in ghisa sferoidale. «Gli interventi sono ormai alle battute finali. I benefici a lungo termine per la comunità di Sestu saranno di grande rilievo sociale e strutturale», dichiara Abbanoa. Le nuove condotte infatti ridurranno il rischio delle perdite e in caso di manutenzioni l’acqua mancherà in zone molto più piccole rispetto al passato.

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