Latte Dolce e Cos vogliono punti per risollevarsi 

Oggi alle 15, al Campo “Principale” di Sassari, Latte Dolce e Costa Orientale Sarda aprono un doppio derby che mercoledì si ripeterà in Coppa Italia. In palio punti pesanti per la salvezza: entrambe sono in zona playout. I biancocelesti, terzultimi con 2 punti, cercano la prima vittoria; la Cos, quindicesima a quota 5, è a un passo dal terzetto a 6. Arbitra Aka Iheukwumere dell’Aquila.

«È una partita difficile e delicata, soprattutto per la classifica che ci portiamo dietro», ammette Michele Fini. «Non pensavamo di trovarci così dopo cinque giornate, ma tolta la gara con l’Anagni la squadra è sempre stata viva. Ora non dobbiamo guardarci indietro. La Cos è forte, ha giocatori di categoria e un tecnico che conosce benissimo la D. È un gruppo affiatato, mentre noi abbiamo cambiato tanto. Serve una grande prestazione: non dà la certezza del risultato, ma lascia sensazioni positive».

I numeri sorridono agli ospiti. Il Latte Dolce in casa ha perso con Paganese e Anagni e non vince al “Principale” dal 26 aprile. La Cos fuori è imbattuta, ma brucia ancora il 2-2 casalingo con l’Unipomezia, rimontata dal 2-0 nel finale.

Probabili formazioni

Latte Dolce (3-4-2-1) : Cherchi; Coghetto, De Campos, Piredda; Frau, Asproni, Biancu, Limberti; Dumani, Saddi; Pulina. Allenatore Fini.

Cos (4-3-2-1) : Cutrona; Congiu, Feola, Mikhaylovskiy, Spanu; Dimitrijevic, Demontis, Murgia; Morrone, Demarcus; Odianose. Allenatore Loi.

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