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08 agosto 2026 alle 00:14

Latte Dolce, altri giovani confermati nella rosa 

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Sassari. Continuano le conferme in casa del Latte Dolce e riguardano i giovani Ruggiu, Pulina e Asproni, dopo quelle di Cohhetto e Piredda e di Pinna, che con 26 anni è un veterano nella giovanissima squadra sassarese.

La partitella odierna contro la Torres servirà al tecnico Michele Fini sia per avere le ultime risposte sugli altri giocatori da trattenere, sia per capire in quali ruoli fare gli innesti all'organico.

L'attaccante tempiese Fabio Ruggiu, 20 anni, è alla sua terza stagione con la maglia sassarese. Finora 35 presenze ed un gol.Pure per il sassarese Andrea Pulina, 22 anni, sarà il terzo campionato in biancoceleste. Può agire sia da esterno offensivo sia da trequartista. Cresciuto nella Lanteri Sassari, ha completato la sua formazione giovanile nel Cagliari. Ha esordito in Serie D col Barletta (11 presenze). Pulina è stato uno dei giocatori più utilizzati nelle ultime due stagioni: 56 presenze e 5 gol.

Il centrocampista sassarese Luca Asproni, 20 anni, è arrivato invece l’anno scorso dopo l’esperienza nello Zenith Prato. Cresciuto nel vivaio della Lanteri Sassari, ha proseguito nell’Alghero e successivamente nel Cagliari. Centrocampista duttile e dinamico, con 20 presenze e due gol nel campionato passato ha dimostrato di potersi ritagliare buoni spazi.

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