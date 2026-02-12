Lanusei nell’occhio del ciclone 

Il maestrale soffia impetuoso sull’Ogliastra con raffiche oltre i 120 chilometri l’ora e i danni sono ingenti.Il vento ha sradicato un albero gigantesco alla periferia nord di Lanusei provocando l’interruzione della statale 198 che conduce al Bivio Carmine. Impossibile, per gli automobilisti in arrivo dal capoluogo ogliastrino, raggiungere Nuoro, Gairo e Seui se non passando da Arzana o dalla strada comunale che collega Elini alla stessa 198. Danni gravi ma fortunatamente nessun ferito all’Eurospin, a valle di Lanusei, dove ha ceduto un controsoffitto. E pannelli solari sono volati via anche dal megastore Tuttigiorni. Nei pressi delle scuole di via Marconi un albero ha centrato un’auto in sosta.

Telefoni muti e blackout

Da mezzogiorno di ieri la Valle del Pardu è rimasta al buio. Isolate le linee telefoniche fisse e mobili, abitazioni e aziende senza corrente elettrica. Il disservizio ha riguardato Jerzu, Ulassai, Osini, Gairo e Ussassai. Nella serata di ieri E-distribuzione ha inviato due generatori sul posto per garantire la energia elettrica necessaria alla casa di cura Tommasini di Jerzu.

In costa

Alle 16.30 un incendio è divampato lungo la strada per il lido di Orrì, all’altezza dell’incrocio per la spiaggia de S’Orologiu. Per ragioni di sicurezza, i carabinieri della stazione locale hanno chiuso l’arteria per il mare. Il rogo è stato spento dalle squadre della Forestale di Tortolì intervenute in pochi minuti. Numerose le situazioni di pericolo in viale Arbatax. Due pini sono crollati anche nel cortile del commissariato di polizia di via Deledda. Dai tetti delle palazzine sono volate le coibentazioni, dai pannelli di polistirene alle guaine, e le tegole. Non si sono registrati feriti. Disagi alla viabilità anche lungo l’Orientale: intorno alle 15, in prossimità dell’incrocio per la zona industriale di Baccasara, alcuni arbusti sono caduti sulla carreggiata. Lo stesso è avvenuto tra i bivi per Santa Maria Navarrese e Triei. A Bari Sardo, in via precauzionale, sono state evacuate due famiglie e due attività commerciali per un albero di alto fusto pericolante. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il materiale è finito per strada. Al cimitero di Ilbono un cipresso è caduto su alcuni loculi e il sindaco, Giampietro Murru, ha disposto la chiusura anche per l’intera giornata di oggi. Analogo provvedimento è stato adottato dal sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini.

