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L’evento.
08 maggio 2026 alle 00:27

L’anima di Mübin Dünen e Raoul Moretti  suona il santur, il duduk e l’arpa elettrica 

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Esce in cd digipack a tiratura limitata, e da lunedì distribuito su tutte le piattaforme di streaming, il nuovo lavoro discografico del musicista curdo Mübin Dünen e dell'arpista sardo-svizzero Raoul Moretti.

Un connubio musicale nato a Cagliari che si concretizza dopo molti concerti dal vivo nell’album “Anima Vibrante”, registrato, mixato e masterizzato da Pierpaolo Meloni nello Studio di Sestu.

D’altronde, l’anima vibrante è la stessa del duo, un’unione timbrica unica che porta in altre dimensioni, toccando l'anima di chi ascolta nel profondo. Le corde vibranti del santur e della cura si intrecciano con quelle dell'arpa elettrica, i suoni ancestrali del duduk e del ney dialogano con i paesaggi sonori creati dalle live electronics dell'arpa. Culture musicali dei due artisti che dialogano con strumenti dalle storie millenarie proiettate nella contemporaneità.

L’album sarà presentato in concerto questa sera alle 21 allo spazio Samsa di via Gramsci a Sestu per l' edizione XV della rassegna Rot’Art. Replica la sera seguente ad Alghero alle 20 a Lo Teatri di via Manzoni in collaborazione con il festival Animas, Radici e Futuro. Seguiranno gli altri concerti di presentazione a partire da venerdì 22 maggio a Casa Saddi, Pirri, e poi Guspini, Olbia, Arzachena, Sassari, Stintino.

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