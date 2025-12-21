La Villacidrese cerca la fuga 

Giornata ricca di gol nell’ultimo turno dell’anno dei campionati regionali di Serie C1 e C2.

In C1, successo netto per la capolista Villacidrese, che supera il Decimo Futsal per 7-1 grazie anche alla tripletta di Sergio Rocha, protagonista assoluto del match. Pareggio a reti inviolate tra Atletico Sestu e Oristanese, con lo 0-0 che rispecchia l’equilibrio della sfida. L’Alghero chiude il 2025 con una vittoria per 6-3 sullo ZB Iron Bridge, trascinato dalla tripletta di Idili, decisivo nel successo dei padroni di casa.

Vittoria per il C’è Chi Ciak che si impone 4-1 sul Domus Futsal Perdaxius, mentre il Fanni Futsal Sassari supera 5-1 l’Ichnos Sassari. Pari tra il Cus Cagliari e il Futsal 4 Mori Villasor: la gara è terminata 2-2 con le reti cagliaritane di Erriu e Bringas.

In C2, successo esterno per la Sarfut 21 prima in classifica e che batte il Portoscuso per 5-0, con le reti di Isola, Salis, Carta, Mietto e Taris. Netta vittoria per la Mediterranea Cagliari, che supera 8-0 in casa il San Pio X e aggancia il terzo posto.

Pareggio ricco di gol tra Uta e Virtus San Sperate, che chiudono sul 4-4, così come tra Gonnesa e la squadra B del Monastir. La Dym Sport si impone 5-1 sul Malasainas, mentre il Cus Sassari espugna il campo della Sibiola Serdiana vincendo 7-6 al termine di una gara combattuta. Completa il quadro dell’ultima giornata la vittoria del Babylon, secondo, per 6-2 sul Parco Cross Città di Serrenti. (lu. b.)

