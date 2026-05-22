La Villacidrese: «Ce la giochiamo» 

Villacidro. Novanta minuti per decidere una stagione. Bonorva e Villacidrese si preparano all’ultimo atto dei playoff di Eccellenza, con la sfida di domani al Chicchito Chessa che metterà in palio un traguardo ormai in vista dopo mesi di battaglie, sacrifici e ottimi risultati. Dopo il successo per 2-0 conquistato all’andata in trasferta, la squadra di Pulina parte con un vantaggio importante. Guai però a parlare di discorso chiuso.

Nel primo confronto il Bonorva ha indirizzato la gara già nel corso della prima frazione grazie alle reti di Saba e Chelo. Dall’altra parte i gialloblù hanno avuto diverse occasioni per segnare ma la sfortuna e l’imprecisione sottoporta hanno loro impedito di riaprire la gara. Il doppio vantaggio maturato domenica scorsa rappresenta certamente un tesoretto prezioso per i biancorossi, che davanti al proprio pubblico cercheranno di completare l’opera. Per la Villacidrese servirà la gara perfetta: «Nulla è ancora perduto», ha detto il tecnico Diego Mingioni nel postpartita dell’andata. Una dichiarazione che fotografa perfettamente lo spirito con cui i gialloblù affronteranno la trasferta di Bonorva.

Sulla stessa linea anche Andrea Caferri, titolare per tutta la prima partita, che crede nella rimonta: «Dobbiamo recuperare il risultato e sicuramente ce la giocheremo come abbiamo fatto domenica scorsa in casa e durante tutto l’anno proponendo. Come gruppo conosciamo le nostre potenzialità e faremo di tutto per ribaltare il risultato e portare a casa questo playoff. Comunque vada abbiamo fatto una grandissima stagione e siamo felici del percorso fino a oggi. Ciò non toglie che daremo tutto sino alla fine».

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