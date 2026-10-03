La vetrina dei luoghi a San Gemiliano 

«Il segreto è l’amore che mettiamo in tutto questo». È emozionato Salvatore Melis, presidente della Pro Loco di Sestu, mentre ancora una volta a San Gemiliano si apre una finestra su mille luoghi e tradizioni della Sardegna. Ieri sera a Sestu centinaia di visitatori hanno partecipato alla ventesima edizione del Festival delle Pro Loco, che riprende oggi alle 17.

«I nostri cibi vengono dai campi ma anche dai fiumi, Uta ha sempre avuto una doppia vocazione agropastorale e di pesca», racconta Romano Massa. «Simaxis è il cuore del riso in Sardegna», afferma Emanuele Deias. Molto seguiti i laboratori, come quello per creare cestini di giunco e fieno: «È un’arte che non inquina, ma soprattutto si fa con le mani, che è la cosa più bella». Felice Rita Ghironi: «I giovani vogliono imparare».

Tra i visitatori c’è chi viene da lontano e da anni non perde un appuntamento, assieme ai nuovi arrivati.

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