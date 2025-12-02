VaiOnline
Sindacato.
03 dicembre 2025 alle 00:33

La Uil sarda tende la mano agli immigrati 

Costituito un coordinamento per dare tutela ai 60mila stranieri nell’Isola 

La Uil Sardegna annuncia la costituzione del coordinamento Immigrazione, un nuovo strumento stabile di tutela, rappresentanza e supporto per i cittadini stranieri presenti nell'Isola. A guidarlo sarà Gaia Garau.

La delega

«Vogliamo cambiare la narrazione», dichiarano la segretaria generale regionale Fulvia Murru e il segretario nazionale confederale Santo Biondo, al termine del primo incontro a Cagliari, «perché l'immigrazione non è un problema, ma una risorsa decisiva per il presente e per il futuro della Sardegna e del Paese».

I numeri

Nell'Isola vivono oggi circa 60mila cittadini stranieri, quasi il 4% della popolazione, con una forte presenza femminile e un ruolo fondamentale in settori come turismo, agricoltura, servizi, edilizia e assistenza familiare. «Senza la loro presenza interi comparti non potrebbero funzionare», sottolineano Murru e Biondo, «ma troppi lavoratori e lavoratrici vivono ancora in condizioni di irregolarità, con salari più bassi, sfruttamento, precarietà e assenza di tutele».

Servizi

Il nuovo coordinamento avrà il compito di rafforzare i servizi Uil e Ital - presente all'incontro il funzionario nazionale Antonio Duranti -, offrire assistenza giuridica e contrattuale, contrastare il lavoro nero, sostenere l'inclusione e costruire una rete stabile con istituzioni e associazionismo locale. La Uil si pone come «punto di riferimento certo, capace di offrire risposte immediate, competenza e tutela a chi arriva e a chi lavora qui».

Demografia

C'è poi l'emergenza demografica: «La Sardegna», ricordano i due dirigenti sindacali, «è tra le regioni che soffrono maggiormente lo spopolamento. Il contributo dei cittadini stranieri è essenziale per tenere vivi i territori, sostenere i servizi e dare continuità ai settori produttivi che altrimenti si spegnerebbero. Riconoscere i loro diritti», è la conclusione del ragionamento che fa la Uil, «significa lavorare per il futuro dell'intera comunità».

