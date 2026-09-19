La Torres spreca una grande occasione 

Forlì 1

Torres 1

Forlì (3-5-2) : Theiner; Diop (34’ st Munaretti), Palomba, Onofri (25’ st Perretta); De Risio, Macrì, Scaccabarozzi (25’ st Perini), Mattioli, Farinelli; Petrelli (14’ st Gabellini), Coveri (34’ st Fi. Valentini). In panchina Tagliaferri, Mandrelli, Fe. Valentini, Spinelli, Attasi, Rossi, Zerbo, Munaretti, Tordiglione. Allenatore Campedelli.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Kebbeh (25’ st Corsinelli), Antonelli, Berto; Lunghi (6’ st Zecca), Masala (15’ st Brentan), Giorico (25’ st Bunino), Liviero; Pennington (15’ st Mastinu); Di Stefano, Scotto. In panchina Tirelli, Sanat. Allenatore Greco.

Arbitro : Ammannati di Firenze.

Reti : nel primo tempo 6’ Di Stefano; nel secondo tempo 33’ Coveri.

Note : ammoniti Pennington, Masala, Petrelli, Di Stefano, Mattioli. Scotto. Spettatori 933 (68 ospiti).

Una Torres a metà. Il bicchiere mezzo pieno è la prestazione solida per 70’ che ha fruttato il primo risultato utile in trasferta.

I temi

Il bicchiere mezzo vuoto è la vittoria mancata, perché a Forlì sull’1-0 Zecca ha avuto l’opportunità di chiuderla, ma solo in area ha tirato sul portiere e poi sulla respinta Scotto ha sparato alto. Peccato, perché il colpaccio valeva la zona playoff alta. Questa volta i cambi non hanno portato energia, anzi, hanno creato delle crepe in una Torres che sembrava in controllo. Fuori Masala e Pennington (bel raccordo tra centrocampo e punte) e il difensore Kebbeh (dominatore dalle sue parti sia per cielo sia per terra con decine di anticipi) la squadra sassarese ha perso sostanza e con tre punte pure (Bunino si è aggiunto a Scotto e Di Stefano) è risultata più pericolosa ma sbilanciata, tanto che ha preso gol su una ripartenza. I cambi erano contati. Greco ha dovuto rinunciare oltre che ai difensori Scaringi e Zanandrea e all’attaccante Sorrentino (operato a un menisco del ginocchio sinistro) anche al difensore Nunziatini (contusione a un ginocchio) e al trequartista Carboni (affaticamento muscolare).

La partita

Al 3’ Petrelli marcato da Kebbeh effettua la rovesciata e Zaccagno ha un riflesso prodigioso per evitare il gol. Alla prima azione la Torres passa: al 6’ Scotto recupera sulla trequarti e serve verticale per Di Stefano che in corsa infila l’angolino destro festeggiando il 24° compleanno. Al 23’ Di Stefano calcia basso a un metro dal palo sinistro. Al 24’ Mattioli serve per Coveri che scatta lasciando dietro Antonelli, ma rincorso da Kebbeh calcia male. Al 27’ Pennington serve in area Scotto che viene murato, così come Giorico al 35’. Nel recupero staffilata di Petrelli da 25 metri e Zaccagno respinge.

La ripresa

In apertura Scotto fa fuori Onofri, ma una volta in area calcia alle stelle. Al 49’ su un traversone del Forlì il difensore Berto colpisce di testa la palla che si impenna e sbatte sulla traversa. Al 56’ anticipo di Kebbeh, gran lancio di Pennington per Zecca che entra in area da solo ma conclude sul portiere, riprende Scotto che calcia altissimo. I sassaresi vengono trafitti su una ripartenza: scatta Farinelli a sinistra e serve per Coveri, stop e tiro angolato per l’1-1.

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