La Torres oggi di scena a Campobasso: l’obiettivo è la prima vittoria fuori casa 

Dove può arrivare la Torres? Una prima risposta la si avrà questo pomeriggio a Campobasso (ore 14.30) anche se si tratta soltanto dell’ottavo turno di campionato. Non solo perché i rossoblù sassaresi e quelli molisani sono appaiati al sesto posto con 11 punti, ma anche perché finora la squadra di Greco ha perso contro le formazioni che la precedono in classifica (Grosseto e Livorno, più Spezia in Coppa Italia) mentre contro le antagoniste che la seguono ha vinto (Sambenedettese, Pianese e Ostiamare) o almeno pareggiato (Forlì e Vado).

Un cammino regolare che si è nutrito delle partite al “Vanni Sanna”, dove ha ottenuto 10 punti sui 12 a disposizione, mentre ha segnato il passo in trasferta, dove ha raccolto solo un pareggio a Forlì in tre partite. Per restare nei playoff l’andatura è quasi giusta, anche se bisogna piazzare qualche colpaccio. Per essere più ambiziosi occore elevare il rendimento con le migliori del girone.

Campobasso e Usa

La società è stata rilanciata dall’arrivo nel 2022 dell’italoamericano Matt Rizzetta, fondatore di una holding americana nei settori della comunicazione, dello sport, dell’intrattenimento e della tecnologia. Rizzetta ha nonni paterni e materi originari del Sud Italia. Sta rilanciando anche il Napoli basket, dove ha firmato il play sassarese Marco Spissu. Il Campobasso ha chiuso la stagione passata al quarto posto e le ambizioni sono quelle di riconfermarsi.

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