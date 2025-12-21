VaiOnline
GIRONE A.
22 dicembre 2025 alle 00:27

La Sulcitana è una schiacciasassi, a Ulassai non si segna 

Decimoputzu 1

Acc. Sulcitana 6

Decimoputzu : Ena, Cuccu (52’ Piscedda), A. Mattana (52’ Pilloni), M. Mura, Mameli, Ruggiero, Cao (72’ A. Melis), Cossu, Perinozzi (68’ O. Mocci), L. Piras (79’ S. Mura), C. Mocci. Allenatore Ruggiero.

Acc. Sulcitana : Grosso, R. Mattana (84’ Ambu), Piga, Orgiana, Lai, Mudu, Farci (42’ Cardia), Foddi (84’ F. Melis), M. Piras (87’ Piga), Ruggeri, Cacciuto (57’ Bilello). Allenatore Loi.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 24’ Cacciuto, 40’ e 85’ (r) M. Piras, 41’ Perinozzi, 48’ e 77’ Cardia, 80’ Ruggeri.

Pesante sconfitta interna per il Decimoputzu. L’Accademia Sulcitana consolida il suo ruolo di vicecapolista del torneo, grazie al netto successo per 6-1 sulla squadra di Ruggiero. Che deve già inseguire dopo nemmeno mezzora di gioco: Cacciuto rompe l’equilibrio e porta in vantaggio gli ospiti. Nell’intenso finale di primo tempo, prima Mario Piras trova il raddoppio, poi un minuto dopo il solito Perinozzi trova la rete che tiene in partita i padroni di casa. Ma in avvio di ripresa Cardia (entrato prima dell’intervallo al posto di Farci) ristabilisce il doppio vantaggio, che mette in discesa la gara: a metà secondo tempo ancora ancora Cardia e poi Ruggeri arrotondano il bottino, quindi sempre Mario Piras, chiude la sestina (su rigore) nei minuti finali.

