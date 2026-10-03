La storia del sassofono in mostra al Search 

Ultima giornata al Search per la mostra del museo del “Saxofono” di Fiumicino che racconta il sassofono attraverso gli strumenti che ne hanno segnato l’evoluzione e le immagini delle donne che lo hanno suonato. L’esposizione comprende 30 sassofoni d’epoca, principalmente italiani, 30 fotografie d’epoca tratte dal progetto Women in Sax e schede storico-organologiche dedicate agli strumenti e ai loro costruttori.

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L’allestimento mette in relazione strumenti e immagini, creando un percorso nel quale il pubblico potrà passare dalla storia dell’oggetto alla storia delle persone. Strumenti e immagini entrano così in dialogo per raccontare non soltanto la storia musicale del sassofono, ma anche la sua evoluzione tecnica e produttiva, la sua presenza nella società e il ruolo assunto nell’immaginario culturale del Novecento. Tra gli strumenti esposti anche il sassofono sub-contrabbasso, alto oltre tre metri e vincitore del Guinness World Record. La mostra rappresenta la naturale evoluzione dell’attività di ricerca, acquisizione e documentazione del Museo del Saxofono di Fiumicino, istituzione dedicata alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione della storia dello strumento. Cuore della mostra è la sezione SaxItaly, dedicata al contributo italiano alla storia del sassofono. I 30 strumenti d’epoca permettono di seguire l’evoluzione delle tecniche costruttive, delle forme e delle soluzioni progettuali sviluppate nel corso del Novecento da fabbriche, artigiani e inventori italiani.

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