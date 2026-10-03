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L’esposizione.
04 ottobre 2026 alle 00:22

La storia del sassofono in mostra al Search 

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Ultima giornata al Search per la mostra del museo del “Saxofono” di Fiumicino che racconta il sassofono attraverso gli strumenti che ne hanno segnato l’evoluzione e le immagini delle donne che lo hanno suonato. L’esposizione comprende 30 sassofoni d’epoca, principalmente italiani, 30 fotografie d’epoca tratte dal progetto Women in Sax e schede storico-organologiche dedicate agli strumenti e ai loro costruttori.

In evidenza

L’allestimento mette in relazione strumenti e immagini, creando un percorso nel quale il pubblico potrà passare dalla storia dell’oggetto alla storia delle persone. Strumenti e immagini entrano così in dialogo per raccontare non soltanto la storia musicale del sassofono, ma anche la sua evoluzione tecnica e produttiva, la sua presenza nella società e il ruolo assunto nell’immaginario culturale del Novecento. Tra gli strumenti esposti anche il sassofono sub-contrabbasso, alto oltre tre metri e vincitore del Guinness World Record. La mostra rappresenta la naturale evoluzione dell’attività di ricerca, acquisizione e documentazione del Museo del Saxofono di Fiumicino, istituzione dedicata alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione della storia dello strumento. Cuore della mostra è la sezione SaxItaly, dedicata al contributo italiano alla storia del sassofono. I 30 strumenti d’epoca permettono di seguire l’evoluzione delle tecniche costruttive, delle forme e delle soluzioni progettuali sviluppate nel corso del Novecento da fabbriche, artigiani e inventori italiani.

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