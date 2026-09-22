«La squadra di calcio è una famiglia» 

Riparte sotto il segno dell’aggregazione, della condivisione e del divertimento la stagione del Palmas calcio, in Terza categoria. Il sodalizio presieduto da Stefania Piras sarà ai nastri di partenza rappresentando soprattutto un punto di riferimento della vita sociale, prima ancora che sportiva, per i ragazzi palmaresi e non solo. «Una società che va avanti grazie all’impegno di un gruppo di 25 dirigenti – commenta Piras – che collaborano affinché vada avanti questa realtà. Per un paese piccolo come Palmas Arborea rappresenta una bella partecipazione».

Il Palmas calcio punta a essere un punto di riferimento per i giovani. «Saranno presenti tanti giovanissimi – conferma la presidente– Uno degli obiettivi, sin dalla nascita della società, è creare un ambiente ideale per i ragazzi che vogliono fare sport e aggregazione, senza percepire rimborsi. Ci tengo a ringraziarli e ringraziare gli sponsor: senza il loro contributo sarebbe difficile portare avanti l’attività». ( g. pa. )

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