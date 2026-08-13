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Domus de Maria.
14 agosto 2026 alle 00:13

La spiaggia di Su Giudeu al diciannovesimo posto tra le più belle al mondo 

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La Sardegna conquista un posto nella classifica delle spiagge più belle del pianeta. E lo fa con una delle sue cartoline più celebri: Su Giudeu, sulla costa di Chia, nel territorio di Domus de Maria, che secondo il “Global Beach Index 2026” di Beach.com si piazza al 19° posto mondiale, unica rappresentante italiana nella top 25.

Non è soltanto una questione di bellezza da cartolina. La graduatoria è stata costruita incrociando il giudizio di esperti di viaggio e creator con dati scientifici su qualità delle acque, recensioni dei visitatori, accessibilità e condizioni climatiche. Per l’analisi sono state considerate 226 spiagge di tutto il mondo e oltre 93mila recensioni Google.

Ed è proprio nell’esperienza complessiva che Su Giudeu ha convinto maggiormente: l’esperto chiamato a valutarla le ha assegnato un punteggio altissimo. Un riconoscimento che premia un paesaggio capace di concentrare in pochi chilometri alcuni degli elementi più riconoscibili della costa sarda: una lunga distesa di sabbia bianca e finissima, mare limpido e poco profondo e le dune alle spalle dell’arenile. A completare lo scenario c’è la laguna retrostante, frequentata anche dai fenicotteri rosa, mentre davanti ci sono due isolotti che rendono la zona interessante anche per chi ama snorkeling e kayak.

Nella classifica globale Su Giudeu precede altre destinazioni di assoluto richiamo internazionale. Al primo posto c’è Trunk Bay, nelle Isole Vergini Americane, seguita da Elafonissi, a Creta. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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