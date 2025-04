La Sardegna a Cagliari per Sant’Efisio 

È il grande giorno di Sant’Efisio, la festa più amata dai sardi. Oggi inizierà il pellegrinaggio con il simulacro del martire guerriero dalla sua chiesetta di Stampace verso il luogo del martirio, a Nora, passando per Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. A Cagliari sono attese decine di migliaia di persone: molti saranno turisti, la città è stata presa d’assalto dai visitatori. In processione saranno 70 i paesi rappresentati. Le vetrine della Rinascente sono state abbellite anche con alcuni abiti tradizionali realizzati con le pagine dell’Unione Sarda. La festa numero 369 sarà seguita in diretta da Videolina.

l a pagina 18 e nell’inserto