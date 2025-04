Continuità, la proroga è inevitabile: nuovo modello rinviato all’estate 2026 

Un altro anno con l’attuale sistema di continuità territoriale, quel «bando fotocopia» (varato nel 2023 e replicato lo scorso anno) tanto criticato ma per ora insostituibile: i tempi stabiliti dalle procedure Ue non consentono l’avvio di un nuovo modello entro il prossimo ottobre, quando scadranno i contratti in corso con Aeroitalia (Cagliari e Olbia), Ita Airways (Alghero) e Volotea (Olbia). Sarà necessaria una proroga di almeno sei mesi, fino all’aprile 2026, data che coincide con l’inizio della stagione aeronautica estiva.

Lo scenario

L’obiettivo dichiarato della Giunta era quello di rispettare i tempi. «Il nuovo bando della continuità aerea sarà depositato entro aprile 2025», aveva annunciato lo scorso settembre davanti alla commissione del Consiglio regionale l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. In questo modo la Regione avrebbe potuto rispettare le regole europee che impongono almeno sei mesi di pubblicazione del nuovo bando sulla gazzetta ufficiale dell’Ue. Ora però siamo ancora lontani da quel momento: l’assessorato ha presentato una bozza di continuità territoriale ai componenti della maggioranza, ai sindacati e al ministero, ma il documento non è ancora stato approvato ufficialmente. E non è nemmeno stata avviata una trattativa con la Commissione europea. Insomma, prima di concludere tutta la trafila politica e burocratica serviranno settimane. Forse mesi. La proroga dell’attuale sistema è inevitabile.

L’annuncio

È stata proprio l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ad anticipare la novità ai sindacati martedì, durante una riunione sulla continuità territoriale. La Cisl non ha risparmiato le critiche: l’assenza di un nuovo bando «conferma tutti i nostri timori e le preoccupazioni espresse anche all’assessora nelle rare occasioni di confronto», dicono la segretaria generale della Fit Cisl Claudia Camedda e il segretario regionale Gianluca Langiu. «Da un anno le organizzazioni sindacali hanno indicato all’assessorato le criticità del vecchio - e ancora prorogato - regime, chiedendo correzioni e soprattutto un confronto costante. L’assessora ha preferito riproporre il bando della Giunta precedente per avere il tempo di presentarne uno nuovo, procedendo senza consultazioni, se non a documento chiuso. Il risultato è che ci ritroviamo ancora con un’ennesima proroga del provvedimento adottato dalla Giunta Solinas, zeppo di limiti e criticità, ma l’unico in piedi. Un fallimento per l’assessorato e una pessima notizia per i sardi».

La posizione

L’assessora Manca replica che «pur non essendoci un obbligo» si è scelto «per correttezza istituzionale e per rafforzare la legittimità della nostra proposta, di non procedere alla pubblicazione del nuovo decreto prima di un incontro con la Commissione Ue». L’appuntamento «è stato già richiesto ufficialmente e attendiamo la fissazione della data per confrontarci su tutti gli aspetti della nostra proposta». Il progetto prevede un raddoppio dei fondi a disposizione: da 40 si passerà a 80 milioni di euro all’anno. In questo modo si potranno avere a disposizione più posti e si potrà modificare il meccanismo di aggiunta dei voli in caso di necessità. Le tariffe agevolate poi saranno estese sia ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro sia ai parenti (fino al terzo grado) di chi risiede in Sardegna, allargando così la platea degli sconti anche ai sardi emigrati. Saranno previsti poi prezzi ridotti per i bambini e cambierà anche il sistema di rimborsi tariffari che al momento non comprende le tratte in regime di continuità territoriale.

I dipendenti

Il nuovo sistema prospettato dall’assessorato piace all’Ugl Trasporto aereo, che accoglie «con favore le linee guida e i contenuti che, nelle premesse, consentirebbero finalmente una mobilità dei cittadini sardi piena e fruibile in tutto l’arco dell’anno». La preoccupazione semmai è rivolta ai lavoratori impiegati dalle compagnie aeree (in particolare Aeroitalia, dove hanno trovato spazio tanti ex dipendenti di Air Italy): ecco perché la sigla sindacale chiede che «venga garantita la continuità lavorativa degli addetti attualmente impegnati sui collegamenti da e per la Sardegna, che vedrebbero a rischio il posto di lavoro nel caso di un cambio di gestore dei collegamenti».

