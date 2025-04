La rinascita del grifone nell’Isola 

Le ggende e storie di Sardegna legate a uno degli animali più straordinari che vivono nell’Isola, importantissimo per la catena alimentare, salvo per miracolo dall’estinzione, sfiorata nell’ultima parte del secolo scorso. Il quarto volume della collana “I protagonisti della natura”, curata da Domenico Ruiu, edita da Ilisso e in distribuzione sabato con L’Unione Sarda, ha come protagonista il grifone. Un volatile maestoso, l’unico tra gli avvoltoi rimasto in Sardegna, dove è sopravvissuto al pericolo di estinzione grazie ai progetti di salvaguardia messi in atto tra Bosa e Alghero e di reintroduzione nel Sarrabus-Gerrei.

Il libro

Gli autori del volume dedicato al grifone sono Domenico Ruiu e Marco Muzzeddu, responsabile del Centro di allevamento e recupero della fauna selvatica di Bonassai. Già dalle prime pagine si cerca di illustrare il delicato ruolo che svolge in natura il grifone, abilissimo nell’eliminare le carcasse di animali morti riducendo così il pericolo di possibili focolai di epidemie. Proprio per far comprendere al meglio l’efficacia dell’azione degli avvoltoi, Domenico Ruiu dedica una parte del volume a una «inequivocabile sequenza temporizzata del fotografo francese Bruno Berthemy, che dimostra come in appena un paio d’ore un gruppo di uccelli necrofagi smaltisca completamente una pecora di quaranta chili», racconta.

Marco Muzzeddu, invece, si concentra sugli avvoltoi e i condor e le specie presenti in tutto il mondo, per poi comporre un approfondito focus sul grifone parlando di tassonomia, morfologia ed etologia. Domenico Ruiu, poi, racconta abitudini e comportamenti dell’unico avvoltoio rimasto nell’Isola, descrivendone il volo planato o il periodo nuziale fino all’allevamento del pulcino che nasce dall’unico uovo per coppia.

Minacce e salvaguardia

Oltre a illustrare curiosità sulla specie, come anche la descrizione di un pasto notturno, Marco Muzzeddu si concentra sui fattori che nel tempo hanno causato il declino della specie, fino quasi a minacciarne l’estinzione nel primo decennio del Duemila, per poi arrivare all’attuale ripresa in Sardegna grazie anche all’attività svolta dai centri di recupero della fauna selvatica. Domenico Ruiu rende merito a chi si è impegnato in tal senso nell’Isola e Dionigi Secci, responsabile per Forestas dei progetti Life sul grifone, spiega infine i risultati ottenuti anche nel Sarrabus Gerrei con la reintroduzione della specie in quell’area dell’Isola a cinquant’anni dalla loro scomparsa.

Infine, oltre a raccontare la sua esperienza col grifone, dal primo incontro di 50 anni fa ma anche la recente straordinaria avventura vissuta nell’imbeccare letteralmente centinaia di esemplari di questa specie in Spagna, Ruiu analizza la scomparsa in Sardegna dell’avvoltoio monaco e del gipeto e la ricomparsa del capovaccaio, il più piccolo e minacciato avvoltoio europeo che di recente ha iniziato a nidificare nell’Isola. Una notizia che fa ben sperare.