Corsi di sessualità, serve l’ok dei genitori 

Roma . Serve il consenso preventivo e scritto dei genitori degli alunni per le attività extra curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa che riguardano la sessualità, mentre nelle scuole dell’infanzia e primaria l’argomento resta legato ai programmi nazionali (biologia, corpo umano, riproduzione). Lo dispone il Consiglio dei ministri che ha previsto anche altre importanti novità per il mondo della scuola: l’arresto obbligatorio in flagranza e semi flagranza di reato (che non riguarderà i minori) nel caso di lesioni a danno di docenti e presidi; e pene, per le lesioni lievi, da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 e fino a 5 anni di reclusione. Alle superiori, chi ottiene 5 in condotta sarà bocciato e vengono compresi anche i casi di bullismo grave. Con il 6 in condotta, lo studente viene rimandato a settembre. In tema di offerta formativa sulla sessualità, sottolinea il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: «I genitori devono essere consapevoli delle iniziative didattiche che vengono trattate in classe».

