«Se l’Europa si divide sarà condannata a giocare in serie B» 

Il cellulare di Enrico Letta squilla a Madrid (operatore telefonico italiano, poi si capirà perché è rilevante): «Sì, ero qui durante il blackout», conferma l’ex premier, che in Spagna guida la Scuola di politica ed economia dell’IE University, «24 ore folli. Abbiamo dovuto evacuare in fretta l’intera università, 3000 studenti». Letta lunedì sarà a Cagliari, a un’iniziativa della Fondazione di Sardegna, per discutere di Europa a partire dal suo rapporto sul mercato unico, commissionato dall’Ue. Il blackout ha sottolineato, ai suoi occhi, una realtà del nostro tempo: «Siamo società potentissime – osserva – e allo stesso tempo vulnerabilissime. Le assicuro che quelle 24 ore mi hanno fatto molto riflettere».

Su quali aspetti?

«Sul fatto che d’un tratto ti puoi trovare tagliato fuori, in un mondo in cui essere tagliati fuori non si può. Lunedì ho potuto comunicare, gestendo il mio team e salvando lavori importanti, solo perché avevo anche il telefono italiano e potevo triangolare con l’Italia. Mi colpisce una tale vulnerabilità. La frase per me più pericolosa degli ultimi mesi è quella di Musk agli ucraini: comportatevi bene, se no vi disconnetto da Starlink e collassate in un minuto. È la frase che racconta il nostro tempo. Se non siamo integrati, forti e autonomi, uno dall’esterno stacca la spina e noi siamo finiti».

Tra dazi e guerre, l’Europa appare ben poco forte e autonoma.

«In realtà sta emergendo come il luogo più attrattivo in cui vivere, in tutto il mondo. Negli Usa, con Trump, ormai anche esprimere il pensiero nelle università diventa un rischio. Dall’altra parte ci sono Cina e Russia».

Allora perché l’Europa sembra così in difficoltà?

«Perché gli altri sono grandi e uniti, mentre noi siamo divisi, frammentati. Schiacciati dai nuovi giganti. Se non capiamo che dobbiamo parlare con una voce sola, se ognuno di noi – Italia, Francia, Germania – pensa ancora di essere il gigante che era negli anni ’50-’70, non abbiamo capito cosa è successo nel frattempo».

Come dovremmo reagire?

«Con un’integrazione non ideologica, ma di interesse competitivo. Integrarsi, nei campi che io indico nel mio rapporto, è una necessità: per essere competitivi, non perdere posti di lavoro e non mandare via capitali. È un problema di sopravvivenza».

Quali settori richiedono maggiore integrazione?

«Anzitutto energia, telecomunicazioni, mercati finanziari. Se non lo facciamo, siamo piccolissimi. Sono arrivati Cina, India, Brasile, ora arriva l’Indonesia: se siamo divisi, ci condanniamo a giocare in serie B. In Champions League può andare solo l’Europa unita».

A proposito di energia: in Sardegna la transizione minaccia il paesaggio.

«Io credo che transizione e tutela possano coesistere. Però oggi la sicurezza energetica non è negoziabile. Dovendo rinunciare all’energia russa e trovare fonti nostre, temo che escludere le rinnovabili sia complicato. Ne parlerò a Cagliari, ma ascolterò anche volentieri tutte le opinioni».

La risposta dell’Ue ai dazi di Trump è adeguata?

«Mi sembra che abbiamo reagito bene. Uniti e senza isteria, senza stare sul terreno di Trump, che si è messo a insultare l’Europa».

Come valuta la missione di Giorgia Meloni negli Usa?

«Sono molto pragmatico: tutto quello che evita il disastro di una totale spaccatura tra Europa e Stati Uniti, è positivo. Non possiamo mettere Ue e Usa sullo stesso piano, Meloni sbaglierebbe se lo facesse. Ma ciò che aiuta a non far deflagrare le azioni di Trump va nella giusta direzione».

Gli Usa pagheranno il prezzo di quel che fa Trump?

«Lo stanno già pagando, soprattutto la parte più debole della società Usa. Ed è incredibile come le conseguenze di quel che fa Trump siano del tutto fuori dal suo controllo: guardi la vittoria di Carney in Canada. Trudeau andava verso elezioni già perse, gli attacchi di Trump al Canada hanno fatto rivincere il suo partito. Lo dico anche per i trumpiani nostrani: essere suoi amici non è un grande vantaggio».

Capitolo Difesa: il problema di Rearm Europe è solo il nome o anche la sostanza?

«Il nome è un errore clamoroso, ma c’è anche un nodo di sostanza. Il problema non sono tanto gli armamenti, che pure vanno considerati, ma la sicurezza. Se ci integriamo siamo anche più sicuri: sicurezza è indipendenza energetica, un sistema finanziario forte, non dipendere da altri per la connettività e la tecnologia. Quindi la parola chiave è sicurezza, non difesa. Il blackout in Spagna lo conferma: oggi, a mettere in ginocchio un Paese, non sono i carri armati che passano la frontiera».

Pensa anche lei che si debba rivedere il Green Deal?

«Lì il nodo è l’accompagnamento finanziario. È miope pensare che il punto sia posporre qualche scadenza di 2-3 anni. Si tratta di far sì che gli agricoltori, le imprese e i lavoratori del settore auto, i proprietari di case e così via, siano accompagnati in questa evoluzione. Se il Green Deal sarà percepito come un lusso che solo alcuni possono permettersi, allora affonderà».

