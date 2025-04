«Cameriere? Per noi pochi diritti» 

È uno dei lavori forse più controversi, sicuramente tra i maggiormente chiacchierati: ricercatissimi e contesi dalle aziende a ridosso di ogni stagione, aperta dalle immancabili polemiche legate alle condizioni lavorative.

«La verità è che spesso siamo sfruttati, costretti a stare in alloggi indecenti e a ricevere paghe inadeguate per le ore di servizio effettive che il più delle volte superano di gran lunga gli accordi contrattuali»: è lo sfogo di Marta C. 37 anni, lavoratrice stagionale del turismo che lo dice dall’inizio e con tono irremovibile: «Niente cognome, per ovvie ragioni chiedo di restare anonima». E quelle ragioni - spiega senza troppi giri di parole - si riassumono nella paura di non trovare impiego per questa estate. «Ancora sto cercando, per ora ho fatto doversi colloqui per un posto da cameriera ma a oggi non ho ricevuto le dovute garanzie, mi guardo attorno sperando in qualcosa di dignitoso».

E poi finisce per parlare di diritti: «Quelli basilari spesso vengono calpestati senza ritegno. Mi riferisco ai turni massacranti, sette giorni su sette, senza riposo, con gli straordinari non pagati o remunerati solo in parte, dormendo in stanzine con altre persone e l’aria che manca talmente lo spazio è ridotto». Ma di ombre che oscurano il settore ce ne sono tante altre, con il bisogno di lavorare che spesso porta ad accettare anche condizioni poco umane o le “sviste” sugli accordi che cambiano in corsa. «Sempre a nostro svantaggio, questo mi pare ovvio», precisa Marta. «Di fatto pochi hanno il coraggio di denunciare pubblicamente ciò che capita a noi lavoratori stagionali, per timore di ripercussioni o che le porte ci vengano chiuse dappertutto. Così sino a quando uno ci riesce e ne ha le forze stringe i denti, sopporta e va avanti. Poi si arriva a un punto in cui proprio non ce la fai più, ti ritrovi con la schiena a pezzi, le caviglie doloranti e la consapevolezza che più che una lavoratrice sei una schiava. Ma quando inizi ad avere una certa età è difficile trovare altro, anche se hai poche pretese». Anche se conosci diverse lingue, e magari hai persino una laurea in tasca che non è bastata ad aprirti altre porte e a concretizzare i progetti di un tempo. Magari quello del posto fisso, che continua a essere il sogno comune e per troppi sempre più irraggiungibile in un mondo di lavoratori a tempo e dalle esistenze in perenne bilico. (sa. ma.)

