Trump show, ma il Pil sta andando male 

warren. L'economia americana si contrae per la prima volta dal 2022 e rovina la festa dei cento giorni a Donald Trump, facendo temere una recessione. Il Pil nel primo trimestre segna -0,3%, penalizzato da un boom delle importazioni (+41,3%) per aggirare l'arrivo dei dazi. Una doccia fredda per le borse e per la Casa Bianca. «È l'eredità di Joe Biden, nulla a che fare con le tariffe», dice il presidente sul suo social Truth, lasciando trapelare rabbia e frustrazione. Trump ha giocato la sua campagna elettorale sull'economia promettendo un'età dell'oro, ma i dati sul Pil sembrano vederlo scivolare sul suo cavallo di battaglia. La situazione potrebbe peggiorare man mano che i dazi faranno sentire appieno il loro effetto, nonostante l'analisi nel dettaglio sul Pil mostri una resilienza dell'economia americana e non una brusca frenata. L'andamento dell'economia riguarda i primi tre mesi e non include il “liberation day”, il 2 aprile usato da Trump per annunciare tariffe reciproche.

L’ottimismo di The Donald

«I dazi ci fanno arricchire», ha ripetuto a Warren, nel Michigan durante lo show per i primi cento giorni: «Sono stati i migliori di sempre ed è solo l'inizio. L'età dell'oro per noi è iniziata», ha assicurato ai sostenitori, «nulla mi fermerà» nel rendere l'America sicura e ricca. Non solo con le tariffe, ma anche per un significativo taglio di tasse. «Faremo un accordo commerciale equo con la Cina», assicura Trump, che cerca nuove intese commerciali prima di luglio, quando terminerà la pausa che ha concesso sulle tariffe. «Con i dazi le aziende tornano a investire negli Usa», osserva citando gli impegni presi da Tsmc e Apple prima di vedere alla Casa Bianca gli amministratori di Corporate America, preoccupata dalla guerra commerciale. Nessuna intesa è stata raggiunta, neanche con il vicino Canada, dove la vittoria di Mark Carney è uno schiaffo a Trump.

Il nodo immigrazione

Dopo aver scherzato spingendosi a dire che gli piacerebbe fare lui il Papa, il presidente ha elencato i successi soprattutto sull'immigrazione. «Gli arrivi dal Messico sono crollati del 99,9%», si è inorgoglito mostrando un video sul carcere di massima sicurezza di El Salvador, dove sono inviati i migranti che sono il «peggio del peggio». Enormi i passi avanti - ha aggiunto- sui prezzi: «L'inflazione è calata. Non dovrei criticare il presidente della Fed, ma non sta facendo un buon lavoro: sui tassi ne so di più io», ha spiegato criticando Jerome Powell senza nominarlo. I dazi hanno aumentato la pressione sulla Fed, ponendola di fronte al dilemma dell'aumento dei prezzi e di una frenata dell'economia e del mercato del lavoro, che mostra segnali di debolezza.

Le Borse del mondo

Alla Fed guardano le borse. La brusca frenata dell'economia americana ha rallentato le borse europee, che chiudono in ordine sparso: Francoforte a +0,32%, Milano in calo dello 0,71%. Wall Street è subito andata in rosso, appesantita anche dalle trimestrali delle grandi aziende americane, che hanno rivelato un'incertezza dilagante legata ai dazi. «Questo è il mercato azionario di Biden, non di Trump», ha tagliato corto il presidente: «Siate pazienti», dopo i peggiori primi cento giorni di una presidenza dai tempi di Ford.

RIPRODUZIONE RISERVATA