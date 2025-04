«Per la sicurezza 650 milioni» 

Di fronte alle morti sul lavoro «il cordoglio, ne siamo consapevoli, non basta». Giorgia Meloni si affaccia via social dalle sale di Palazzo Chigi per annunciare un nuovo intervento per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Con un video diffuso proprio mentre i suoi ministri, compresa la titolare del Lavoro Marina Calderone, in conferenza stampa raccontano il Consiglio dei ministri appena finito.

Il governo, dopo i provvedimenti degli scorsi anni, vuole dare un segnale, ma stavolta si limita alle dichiarazioni di intenti. Anche perché, prima di «agire», ci sarà un confronto con le parti sociali. Serve una «un’alleanza tra istituzioni, sindacati, associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell'Italia», dice la presidente del Consiglio, usando quasi le stesse parole che pronuncia la nuova segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

La mattina dell'8 maggio ci sarà l'incontro per «raccogliere anche i suggerimenti» delle parti sociali «e rafforzare le misure che abbiamo previsto». Sul tavolo ci potrebbe essere anche la proposta elaborata dalla commissione ad hoc del ministero della Giustizia, di riconoscere un “benefit penale” alle imprese virtuose. Era stata la stessa premier a preannunciare nuovi interventi ma non sono arrivati testi in Consiglio dei ministri. «Prima serve la concertazione», dice anche Calderone proprio mentre scorrono i contenuti del video della premier, che annuncia ulteriori «650 milioni» che sono stati trovati «con l'Inail», che portano la dote per la sicurezza sul lavoro a circa 1,2 miliardi.

Le opposizioni, scettiche, puntano il dito soprattutto sul passaggio che Meloni fa sull'aumento dei salari. Quelli «reali crescono in controtendenza rispetto al passato». «La realtà è che le famiglie italiane non reggono l'aumento del costo della vita, come ha sottolineato il presidente Mattarella», dice il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia mentre la segretaria, Elly Schlein accusa Meloni di raccontare «un paese che non c'è». Basta «decreti spot» dicono i capigruppo di Camera e Senato del M5s Riccardo Ricciardi e Stefano Patuanelli. Ci sono i dati Istat che mostrano stipendi ancora a «-8% sul 2021», la incalza Giuseppe Conte, ricordando anche «il 9% dei lavoratori full time in povertà» rilevati da Eurostat. «Meloni - ironizza il leader M5s - è andata a vivere su Marte, forse con l'aiuto di Musk».

RIPRODUZIONE RISERVATA