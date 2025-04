«Io, insegnante precaria da una vita» 

Dice, con un pizzico di ironia, che la definizione più adatta è quella di precaria stabile. E dentro c'è forse il senso di una vita fatta di incertezze (tante) e pochi punti fermi per il futuro. Che se hai superato i cinquant'anni uno pensa sia già bello segnato, e invece si mettono di mezzo l'algoritmo, la burocrazia, un sistema fallace, e finisci a metà settembre ad attendere una comunicazione che regala nove mesi di «sollievo» e poi si torna punto e a capo. A bussare alle porte dell'Inps per la disoccupazione. Esattamente come l'anno prima e quello dopo.

«È frustrante, più che a vivere diciamo che si pensa a sopravvivere. Sino a quando qualcuno esasperato alla fine si rassegna e cerca altrove». Lo sa bene Ornella Demuru 53 anni, laurea in lettere col massimo dei voti, residenza a Cagliari, cattedra - temporanea - a Castadias come insegnante di sostegno e fondatrice del Movimento precari sardi in cattedra. Un insieme di tante storie simili tra loro, che raccontano degli oltre 10mila docenti precari in tutta l’Isola, di proteste in piazza, rivendicazioni, tante richieste e nessuna risposta.

«Ho iniziato a lavorare nella scuola privata, poi sono entrata a Tiscali dove mi occupavo di comunicazione. Non erano anni fortunati, così dopo lo scivolo e una buona uscita ho iniziato a fare ripetizioni sino a quando ho deciso di ritornare a scuola», racconta. Era il 2016: «Ho iniziato con le supplenze, poi sono riuscita a ottenere la cattedra in modo più regolare, ma sempre con contratti a tempo: da metà settembre al 30 giugno». Poi di nuovo in stand-by.

La probabile svolta nel 2023, con il concorso Pnrr che per lei e tanti altri sembrava il lasciapassare per ottenere la tanto agognata stabilizzazione. «Ho superato il concorso sia per le scuole superiori che per le medie, senza ottenere alcuna cattedra. Perché paradossalmente mi sono vista come tanti altri scavalcare da neolaureati senza alcuna esperienza». Da allora è un’idonea senza cattedra. Che al lato pratico significa banalmente non poter neanche chiedere un mutuo o pagare a rate. «Una persona da sola vivacchia, in coppia è diverso. Certo se un giovane pensa di comprare la casa non può, così come aspetta prima di mettere al mondo un figlio». E a furia di aspettare si finisce per arrivare ai cinquant’anni, a volte anche di più, con la condanna del precariato, una cattedra a tempo per l’anno in corso e l’interrogativo per il domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA