VaiOnline
Lavoro.
23 maggio 2026 alle 00:14

La Regione vara un piano giovani 

Todde: un milardo e mezzo destinato alla formazione e alle nuove tecnologie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’intelligenza artificiale non si discute. Occorre comprenderla, sfruttarla nel modo giusto. Studiarla a fondo, conoscerne pregi e insidie. Così, da Nuoro tutti d’accordo: bisogna investire sulla formazione e sulle nuove tecnologie. «Per questo motivo stiamo lavorando su un “piano-giovani” da oltre un miliardo e mezzo», ha detto la governatrice Alessandra Todde, ieri mattina in Camera di commercio al convegno organizzato dalla Cisl: “Sardegna, Isola delle competenze”. «Serve un patto per lo sviluppo, il lavoro e la formazione», ha ribadito Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl.

Nuovo corso

Investire su formazione e intelligenza artificiale. È il messaggio che si è levato dal capoluogo barbaricino. «“Sardegna, Isola delle competenze” non è uno slogan», hanno ribadito i vertici Cisl, in testa la padrona di casa, la segretaria provinciale Maria Luisa Ariu. È un obiettivo condiviso, una proposta politica e sociale. Come dire, l’Isola non dev’essere passiva. Piuttosto, dev’essere in grado di costruirsi un futuro virtuoso. Quali sono le competenze richieste? «Intanto quelle che ci possono far affrontare la complessità del mondo odierno», ha puntualizzato Ariu. Poi ha aggiunto: «Il mondo del lavoro è cambiato, spinto con prepotenza dall’intelligenza artificiale». L’ex governatore, nonché docente di Economia dell’università di Cagliari, Francesco Pigliaru, ha precisato: «Le competenze che servono si possono formare diffondendo l’uso dell’intelligenza artificiale. Serve che tutti usino l’IA: nelle scuole, nelle imprese, individualmente. Dobbiamo accelerare questa esperienza nell’uso di una tecnologia che condizionerà il nostro futuro». Solo pregi o anche insidie dall’IA? «I rischi sono moltissimi, ma rischia di più chi non ha dimestichezza con l’intelligenza artificiale. Chi la sa usare è già molto ricercato nel mercato del lavoro».

Einstein Telescope

Il grande osservatorio di onde gravitazionali come sogno che accomuna. Francesco Pigliaru non ha dubbi: «Speriamo che la scelta ricada sulla Sardegna. Una “botta positiva” come l’ET può senza dubbio coordinare molte spinte virtuose, a cominciare dall’accumulazione di capitale umano che è ancora insufficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Entusiasmo e gran tifo, è festa in tutta la città

Dal porto a Sant’Elia: appassionati in delirio tra maxischermi e vista sul campo di regata 
Riccardo Spignesi
Verso il voto

L’urna in montagna è una corsa a due tra Peddio e Littarru

Desulo contro l’incubo spopolamento scommette su turismo e artigianato 
Simone Loi
enti Locali

«Pnrr, serve un sostegno per i Comuni»

A Cagliari vertice tra il presidente Anci e i sindaci: «Più attenzione per le piccole realtà» 
Riccardo Spignesi
Intervista

Vannacci: «Vogliamo riportare l’Italia nella giusta direzione»

Il generale non boccia Meloni: «Ma i princìpi non sono negoziabili» 
Lorenzo Piras
Garlasco

La difesa di Sempio al contrattacco

Pronte le sei consulenze. Il legale di Stasi: «Cappa mi querela? Bella notizia» 