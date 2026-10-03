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Salerno
04 ottobre 2026 alle 00:23

La ragazza  accoltellata, arrestato un 57enne 

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È stato rintracciato nella notte tra venerdì e sabato ad Ariano Irpino (Avellino) e sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio il 57enne Costantino Puopolo, italiano nato in Svizzera, ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di una 23enne, accoltellata alla nuca nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. L'uomo è stato individuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Salerno al termine di una caccia all'uomo partita dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e conclusasi dopo la diffusione dei fotogrammi alle forze di polizia e alla stampa. Gli investigatori, dopo aver ricostruito le fasi dell'aggressione, hanno infatti passato al setaccio le immagini delle telecamere presenti nella zona, esaminando non solo i momenti immediatamente precedenti e successivi al ferimento, ma anche i filmati relativi ad aree più lontane dal luogo dell'aggressione. E da quei fotogrammi è emersa la presenza di un uomo compatibile, per caratteristiche fisiche e abbigliamento, con l'autore dell'aggressione. Inoltre la 23enne vittima dell'agguato, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, è stata ascoltata direttamente dal pubblico ministero e avrebbe riconosciuto in fotografia l'uomo individuato dagli investigatori come la persona ripresa dalle telecamere.

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