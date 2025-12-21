La raccolta alimentare dei diportisti 

Hanno registrato una buona adesione alla raccolta alimentare i diportisti dell’associazione “Marina di Sant’Antioco” che anche quest’anno si sono fatti promotori dell’importante raccolta destinata a chi ha bisogno. Sono stati raccolti generi di prima necessita. Nel dettaglio: 1000 chili di pasta, 350 chili di passata di pomodoro, 200 chili di legumi, 120 liti d’olio, 350 litri di latte, 300 chilogrammi di zucchero e altrettanti di farina, oltre a biscotti, caffè e panettoni, più alimenti specifici per bambini in tenera età. «Siamo soddisfatti per quello che siamo riusciti a raccogliere - dice Gianni Inguscio, presidente dell’associazione - è un occasione che in tanti apprezzano, perché è il vero senso del Natale. Purtroppo, ogni anno ci rendiamo anche sempre più conto di come aumenta lo stato del bisogno in tante famiglie del nostro paese. Lo scopo è sempre quello di sostenere persone e famiglie in difficoltà».

