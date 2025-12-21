VaiOnline
Sant’Antioco
22 dicembre 2025 alle 00:30

La raccolta alimentare dei diportisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno registrato una buona adesione alla raccolta alimentare i diportisti dell’associazione “Marina di Sant’Antioco” che anche quest’anno si sono fatti promotori dell’importante raccolta destinata a chi ha bisogno. Sono stati raccolti generi di prima necessita. Nel dettaglio: 1000 chili di pasta, 350 chili di passata di pomodoro, 200 chili di legumi, 120 liti d’olio, 350 litri di latte, 300 chilogrammi di zucchero e altrettanti di farina, oltre a biscotti, caffè e panettoni, più alimenti specifici per bambini in tenera età. «Siamo soddisfatti per quello che siamo riusciti a raccogliere - dice Gianni Inguscio, presidente dell’associazione - è un occasione che in tanti apprezzano, perché è il vero senso del Natale. Purtroppo, ogni anno ci rendiamo anche sempre più conto di come aumenta lo stato del bisogno in tante famiglie del nostro paese. Lo scopo è sempre quello di sostenere persone e famiglie in difficoltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.