Capoterra.
14 febbraio 2026 alle 00:36

La posta arriva dopo mesi di attesa, in rivolta i residenti a Perda su Gattu 

Non ricevono la corrispondenza da mesi, i residenti nella zona periferica di Perda su Gattu a Capoterra: un problema che sta causando parecchi disagi specialmente a chi attende comunicazioni urgenti ed è costretto a recarsi direttamente all’Ufficio postale per ritirarle.

A segnalare il problema dei residenti nel quartiere è Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza: «Per gli abitanti di Perda su Gattu, ma come mi è stato segnalato anche in zone come la Residenza del sole e la cooperativa Mille, i disservizi legati alla consegna della posta sono ormai diventati insostenibili. Per questo motivo chiedo al sindaco Beniamino Garau di battere i pugni sul tavolo e chiedere un incontro urgente con Poste italiane. La comunità chiede che i servizi fondamentali come la distribuzione della posta siano garantiti con regolarità, non è accettabile che i cittadini attendano mesi prima di ricevere una raccomandata o altre lettere importanti».

