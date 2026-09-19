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Eccellenza.
20 settembre 2026 alle 00:08

La Nuorese trova il pareggio a un minuto dal 90’ 

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Nuorese 1

Atletico Uri 1

Nuorese (4-3-3) : Dyguda, Troyes, Boccalini, Rydberg, Catte, Contu (18’ st Dessena), Rocha, Congiu (30’ st Argiolas), Barone (18’ st Uleri), Cocco, De Sousa. In panchina Scarcella, Murgia, Pilu, Mulas, Mula, Sylla. Allenatore Cattide.
Atletico Uri (4-3-1-2) : Carboni, Piras, Lintas, Piga, Piacente, Andrea Congiu, Glino (20’ st Gjuci), Saba, Mudrinsky, Monti (29’ st Carnevale), Cossu (47’ st Natale). In panchina Ena, Ventricini, Dore, Ara, Pireddu, Leomanni. Allenatore Congiu.
Arbitro : Orrù di Cagliari.
Reti : nel primo tempo 4’ Saba; nella ripresa 44’ De Sousa.

Bono . Finisce 1-1 tra Nuorese e Atletico Uri, in un match giocato a porte chiuse. Ospiti in vantaggio al 4’: corner dalla sinistra e splendido diagonale di destro al volo dai 20 metri di Saba, con Dyguda che tocca ma non respinge. All’11’ cross di Piga, incornata di Mudrinsky e la palla sfiora il palo. Al quarto d’ora, altro angolo e Boccalini spazza nei pressi della linea bianca. Al 40’ Rocha dai 25 metri, Carboni vola e devia in angolo. Angolo allo scadere e Boccalini di testa sfiora il montante. Nel recupero, Dyguda si salva in corner su conclusione di Mudrinsky. Ripresa con la Nuorese che spinge. All’82’ Catte dalla destra, Cocco calcia di poco a lato. Il pari all’89’: Rocha calcia da fuori e De Sousa devia in rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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