La Notte dei Poeti cala ancora su Nora E brillano le stelle 

L’omaggio a Stefano Benni, il tributo a Dario Fo e Fabrizio De André, le parole di Michela Murgia e Marguerite Yourcenar: la quarantaquattresima edizione della Notte dei Poeti, dal 9 al 25 luglio a Nora, celebra la memoria. E lo fa affidando la nostalgia del ricordo a nomi noti del teatro italiano: Lina Sastri, Elena Arvigo, Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Jacopo Fo, Elena Pau. Con loro, gli artisti Elena Ledda, Roberto Taufic, Kevin “Sonny” Gullage, Laura Beschi, Alessio Scandale, Gabriele Marangoni e Il Terzo Segreto di Satira porteranno, nell’incantevole area archeologica di Pula, recital, concerti, installazioni sonore e stand-up comedy.

Le date

Dalle 20, 10 titoli per 9 serate, il cartellone concentra gli spettacoli da giovedì a domenica, prevedendo per la sola giornata di sabato 11 luglio un doppio appuntamento: “Room With View - Outdoor”, una coreografia di e con Laura Beschi e Alessio Scandale (alle 19), e, alle 19.30, “Aéras N.2”, un’installazione sonora firmata da Gabriele Marangoni.

La poesia

«Se vogliamo, il fil rouge della programmazione», spiega Valeria Ciabattoni, direttrice artistica del CedaC, «è l’esaltazione della poesia nella parola, nella musica e nei movimenti, all’interno di uno scenario che ne intensifica la forza espressiva». Il Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna ha organizzato la rassegna con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Sarda, Comune di Pula e Fondazione di Sardegna; d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Su il sipario

La XLIV Notte dei Poeti si apre giovedì 9 luglio nel segno di Stefano Benni, scrittore italiano scomparso l’anno scorso. Ambra Angiolini, al debutto come regista, mette in scena “La misteriosa scomparsa di W”, di cui è anche interprete: una favola crudele sulla solitudine e la malinconia. Un ritratto al femminile è anche “Anna della pioggia“ (venerdì 10), dall’omonima raccolta di racconti di Michela Murgia (Einaudi), con Elena Arvigo nel ruolo della protagonista. L’attrice incarna una donna in crisi che un giorno inizia a correre sulle strade di Milano mentre piove a dirotto. All’enigmatica figura di Maria di Magdala dà voce e volto la celebre Lina Sastri, che ritorna a Nora dopo svariati anni con un toccante monologo dedicato alla discepola di Gesù (venerdì 24). “Dell’amore, della guerra e degli ultimi” è il recital (venerdì 17) che Stefano Fresi (Nastro d’Argento 2019) dedica a De André: un’antologia di canzoni in cui l’attore di origini sarde canta e suona al pianoforte, insieme con Cristiana Polegri (voce e sax) ed Egidio Marchitelli (chitarra). L’ultimo omaggio è a Dario Fo, Nobel per la Letteratura nel 1997: “Il Re dei Ciarlatani” è un progetto di Enrico De Angelis, in cui Jacopo Fo con Elena Pau (voce), Alessandro Nidi al pianoforte, Manuel Romei al trombone, Alessandro Atzori al contrabbasso e Pierpaolo Frailis alla batteria, portano testi inediti, insieme ad altri più famosi, del grande drammaturgo italiano.

Sabato 11, dopo “Room With View - Outdoor“, sarà la volta di “Aéras N.2”, un’installazione sonora con sound design a cura di Tempo Reale. Prodotta dal Centro di Produzione Musicale Medinsard, l’opera sperimenta le potenzialità sonore della seta nella forma di fili e corde: ogni movimento produce un suono che dialoga con il soprano giapponese Ayumi Togo e la performer Eleonora Steri. Un avvincente progetto musicale è anche “Bent'e Mari” (giovedì 16), nato dall'incontro tra il chitarrista e compositore brasiliano Roberto Taufic e la cantante Elena Ledda, con Matteo Leone (chitarra) e Marzouk Mejri (percussioni). Gli ultimi appuntamenti sono il concerto blues del cantautore e tastierista americano Kevin “Sonny” Gullage, ex enfant prodige originario di New Orleans (giovedì 23) e “Iliade Open Mic” de Il Terzo Segreto di Satira (sabato 25): Stand-Up Comedy in cui Achille, Ulisse, Paride ed Elena raccontano la loro versione della storia.

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