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Tempio.
04 ottobre 2026 alle 00:20

«La nostra città è sempre più isolata»: l’allarme della ex vice sindaca Aisoni 

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«Noi non ci siamo proprio, non ci chiamano anche se siamo capofila e gli altri decidono in contumacia. Sono veramente dispiaciuta. Dispiaciuta per la nostra città e per il territorio”: la ex vice sindaca e assessora ai Servizi Sociali del Comune di Tempio, Anna Paola Aisoni, ora consigliera di minoranza, interviene sulla frattura territoriale dell’Alta Gallura. Il Comune di Tempio non è stato citato nel discorso di insediamento del nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, Agostino Pirredda e non partecipa, non convocato, alle riunioni sulla futura gestione associata dei servizi sociali. La sindaca di Tempio, Gianna Masu, sta riposizionando la cittadina gallurese e ha annunciato l’uscita dall’ente intermedio. Aisoni attacca: «Noi siamo sempre più isolati, questo ogni giorno, letteralmente. Stiamo perdendo pezzi. Guidare il Piano per la persona è stato un privilegio e ora Tempio viene tagliata fuori. Forse è solo l’inizio di un declino nel quale stiamo ripiombando.

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